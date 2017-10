Más pasajeros en el aeropuerto, pero disminuyen las ventas

El aeropuerto de Menorca ha superado por primera vez en su historia los 500.000 pasajeros durante el mes de septiembre, con un incremento del 9,5 por ciento respecto al mismo mes del año pasado. Pero este aumento no se traduce en una mejora de la economía local y del negocio turístico porque, según las conclusiones de la encuesta de gasto realizada por la Federación de PIME-Menorca, «este mes de septiembre también fue peor que en 2016».

¿Qué estamos haciendo mal?, ¿por qué durante esta temporada, a falta de los resultados de octubre, únicamente el mes de mayo arrojó unos resultados satisfactorios para las empresas menorquinas de servicios turísticos? ¿por qué en Menorca más es menos? Preguntas que ya no demandan respuestas, sino que exigen medidas y actuaciones para que no sigamos en la cola de Balears. Con el agravante de las incertidumbres para el 2018 que incluyen la moratoria para dar de alta los alquileres turísticos, las dudas que genera la derogación de la Norma Territorial, el convenio de hostelería firmado en Palma a espaldas de las empresas de Menorca, y la endémica falta de vuelos porque aquí no hay una oferta atractiva ni actividad.