QUE el «berenar de can Salord. Sant Tomeu 2018» volviera a registrar una gran afluencia en las fiestas de Ferreries de este año. Organizado por Tomeu Salord, los asistentes tuvieron la oportunidad de leer este letrero: «Tot s’any me diuen Salord, i avui me diuen Tomeu. Que begui es qui tengui set i l’any qui ve que cada ú pagui lo seu».

QUE el vicepresidente segundo del Cercle d’Economia de Menorca, Lluís Hernández, y su esposa invitaran a una sabrosa bereneta a los miembros de la directiva en su casa de Es Castell.

QUE la agencia de prensa G3 se haya apropiado y difundido sin autorización la fotografía de Manuel Valls y Susana Gallardo en la isla del Rey realizada por José Barber Allés.

QUE el concejal portavoz del PP en Ferreries, Vicent Coll, se marchara de los actos de Sant Bartomeu en protesta porque el conseller Miquel A. Maria (Més) llevaba el lazo amarillo.