QUE personal del Ayuntamiento haya llevado a cabo estos días una mejora de la columna que sostiene la escultura de Es Be de Sant Joan, obra de Matías Quetglas, una labor de mantenimiento que no ha esperado al inicio de la temporada turística en que suele ser habitual, sino que también se lleva a cabo en pleno invierno para que no sea solo para los ojos turísticos.

QUE YouTube tilde de «inadecuado» el nuevo vídeo de Valtonyc, condenado por enaltecimiento del terrorismo y amenazas, en el que pide disculpas a «ratas y cerdos por compararlos con políticos».

QUE el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Lluís haya expresado su apoyo a la huelga general del 8 de mayo para reclamar la igualdad de género, también en salarios.

QUE en pocas horas se agotaran las 40 plazas del «menú 4 illes» que se ofrece mañana en Es Tast de na Sílvia de Ciutadella, con cuatro mujeres chef, una de cada isla, con motivo del Dia de Balears.