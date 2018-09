A favor del Var universal

Som fervent partidari de l’aplicació de la tecnologia a l’esport professional. Al Mundial de Rússia ha quedat clar que el VAR és una mesura positiva, malgrat la fredor i que pugui generar moments de pausa. La consulta per vídeo permet esmenar errors, per acció o omissió, i evitarà, a la llarga sobretot, que els jugadors deixin de fingir faltes i lesions de forma exageradament ridícula, un dels elements més lamentables del futbol.

Un dels principals beneficis del VAR és que els àrbitres dirigeixen els partits amb més tranquil·litat. Si s’han decretat més penals que mai al Mundial no és perquè els xiuli el VAR, sinó perquè els àrbitres arrisquen més en les seves decisions, no deixen que els dubtes i el temor a les conseqüències silenciïn els seus instruments. Tenen xarxa posada, i l’error es pot esmenar immediatament. Així tothom és més atrevit. A l’esport i a la vida.

Si tots tinguéssim un VAR a casa o la feina, un VAR universal, segur que ens estalviaríem molts problemes en poder esmenar les ficades de pota, i al mateix temps seríem més decidits a l’hora d’actuar. S’imaginen poder comprar el regal per a l’aniversari de la senyora sabent que si la seva cara denota decepció, podem tirar enrere i assegurar amb un iPhone? S’imaginen poder tirar el farol «si no us agrada, me’n vaig» sabent que si trien la segona opció encara som a temps de recular i adoptar una actitud que agradi més al cap de l’empresa? S’imaginen poder recuperar l’hora que hem perdut per aparcar a la platja quan comprovam que hi ha borns? S’imaginen poder reconstituir el menú que hem menjat (sense cap escena escatològica) quan ens presenten una factura turismofòbica que complicarà la digestió? S’imaginen que decrets, nomenaments, lleis, normes, plans, pactes, pressupostos, contractes, i inversions tinguessin un temps per poder ser rectificats i anul·lats com si res no hagués passat? Ens estalviaríem cavil·lades, llargues demores i moltíssims romanços. I alguns euros.