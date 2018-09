La revolució gastronòmica que viu Menorca aquests darrers temps, a cavall entre una nova nissaga de joves i no tant joves productors que s’han adonat que tindran un bon futur si fan les coses bé i una nova generació d’excel·lents cuiners amb establiments que brillen amb llum pròpia, s’estava quedant coixa en l’atenció a sala i el servei rebut. La litúrgia del plat i del vi ajuden a completar l’experiència que s’espera viure quan es va al restaurant però sovint, aquesta part és la menys cuidada i molts establiments provoquen una decepció o desesperació, segons com s’hagi patit que tira per terra tota la feina prèvia. Segur que tots tenim molt present ara mateix on ens han atès bé i on hem deixat una foto nostra perquè no ens veuran mai més. Recordo una entrevista amb un cuiner dels d’Estrella Michelin on afirmava sentir-se una privilegiat perquè tenia una feina on els clients venien predisposats a gaudir i passar-s’ho bé, cosa que no sovint passa amb tots els oficis.

La noticia que m’ha arribat fa pocs dies que els sommeliers menorquins han decidit organitzar-se i posar-se les piles, amb l’objectiu de corregir aquesta situació, només fa que corroborar que hi ha moltes ganes de que Menorca s’acabi convertint en un destí gastronòmic de veritat. Els primers passos fets amb l’obertura de la delegació de l’Associació Balear de Sommeliers a l’Illa resulta simptomàtic d’aquesta mobilització a la millora de la formació, la cura pels detalls i tot un seguit d’elements que mariden molt bé amb el que hem sentit i s’ha publicat en aquest mateix diari sobre nous projectes a l’entorn del món del vi.