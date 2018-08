La mida sí importa

Un títol suggerent, perquè la frase –en les festes patronats d’enguany–, és la causant de qualque conflicte. Tracta del «ara va de bo, ara va de got», l’acció que respon a una de les propostes que es van rebre als pressupostos participatius del Consell insular per a la reducció de plàstic. La idea del got reutilitzable, que va iniciar l’any passat el Rotary Club Mahón-Mô, és una fantàstica iniciativa gestionada des del Consorci de Residus Urbans. Té un disseny preciós, de col·leccionista, però també qualque petita dificultat de tamany.

Amb les administracions illenques involucrades, veiem com la gent respon conscienciada amb els plàstics i els fems. Però també hem pogut comprovar que les iniciatives públiques i privades, de vegades no s’acaben d’estimar el suficient. Reduir, reutilitzar i reciclar s’ha convertit en una activitat urgent, però encara hi ha una feina pendent, els negocis que s’encarreguen d’omplir-los.

Tot i que el recipient disposa de les mesures assenyalades, no es corresponen amb la quantitat que serveixen habitualment els bars. O bé no t’omplen el got, o bé et cobren cèntims de més, qüestió que provoca petits conflictes en la barra. També hem vist que fan servir el seu per després emplenar l’altre. En definitiva, queda feina per fer. Aquesta és la primera passa, però pels anys vinents necessitem dues mides –petit per les pomades–, i que les tavernes també formin part del projecte. I si participeu en la venda?