Astres alineats

Si algú pot conèixer la realitat energètica de Menorca es l’actual Ministra de Transició Ecològica, que té casa a Ciutadella com es va fer públic al Fòrum de la Illa del Rei. Si aquella tarda la seva intervenció em va semblar sense gaire contingut, com si hagués vingut amb la intenció de bufar les espelmes dels 25 anys de la Reserva de la Biosfera, la implicació de dilluns va ser diferent. El contacte de primera mà amb ajuntaments, associacions econòmiques i entitats per poder informar-la és d’agrair i si ho pensem, suposa un fet poc habitual en política ja que només estem acostumats a veure ministres a l’arena en temps d’eleccions o quan per desgràcia, una catàstrofe assetja a un territori.



No se si l’han portada a passejar mai pel barri de Dalt Sant Joan de Maó però com que estiueja a l’altra banda de l’Illa, jo la portaria al Mirador d’Es Port on hi ha concentrada la millor i la pitjor imatge de la realitat que tenim, un port de postal i una central amb un fum entre taronja i groc que evidentment, ningú vol fotografiar (sempre penso en aquella promoció de pisos buida de davant amb vistes per no dormir).



Ara bé, que s’hagin alineat els astres d’aquesta manera per ocupar-se dels temes que tenim damunt la taula, no és la primera vegada que passa perquè encara recordo quan es batallava pel transport aeri (tema apedaçat, no resolt) i s’emprava l’argument que aquesta vegada ho tenim millor que mai perquè el mateix partit polític governa al Consell, a Balears i a Madrid. La pilota, ara, a Brussel·les.