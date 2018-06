Asfalt en sec

No sé com ens ho fem però sempre acabem asfaltant i obrint carrers quan menys ho necessita Menorca. Aquesta setmana són retencions as Castell i fa uns dies eren a la carretera que uneix Ciutadella i Maó. Sento els responsables de infraestructures del Consell afirmar amb rotunditat com a argument de fons que l’execució de les capes asfàltiques en temps sec i calorós, n’assegura una qualitat i durabilitat i llavors em compadeixo dels països d’Europa, dels alemanys, dels suïssos, dels holandesos, dels noruecs i de tants altres on deuen tenir literalment el país sense asfaltar perquè la mitja de dies assolellats i secs no deu arribar a cap percentatge decent per engegar cap màquina. Però llavors recordo haver circulat per alguns d’aquests països i les seves autopistes i els seus carrers, fan pinta d’estar més que ben fets.



Potser sí que aquest hivern ha estat rigorós i la primavera molt plujosa però si agafeu l’hemeroteca d’«Es Diari», en surten més de cinc i de sis notícies que recullen la mateixa incidència, amb el que arribo a la conclusió que som gossos de costums i que fem les coses com sempre les hem fet. Per no parlar que aquest estiu Menorca tindrà una mitja de trenta obres en marxa amb una illa que queda potes enlaire com si fer la punyeta al visitant fos una manera de dir-li que l’estimem tant que no parem d’arreglar pobles i ciutats quan més plena està l’Illa.