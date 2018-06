L’economia del pa amb tomàquet

Que l’economia circular s’hagi convertit un assumpte de moda no hi ha cap dubte perquè en menys de quinze dies, dos entitats de Menorca, el GOB i el Cercle d’Economia han organitzat un parell de conferències al voltant d’aquesta qüestió amb taula rodona i conferenciant.



Circular perquè es tracta de llençar menys i d’aprofitar més les coses o com deia l’Angel Fernàndez dimarts a l’Ateneu de Maó de manera molt clara, el residu és un recurs situat en un lloc equivocat. En fi, que el que fem és tornar enrere o potser millor dit, que ens havíem cregut que érem invencibles però en veritat érem uns rucs de produir, consumir i llençar i la cosa no pot seguir així.



La saviesa popular sempre va carregada de raó i en aquest cas d’economia circular perquè de marrec sentia al carrer com deien “cuánto me quiere mi madre, que me ha hecho unos pantalones nuevos de los viejos de mi padre” o allò tan habitual d’aprofitar la bata pel col·legi i els llibres dels germans. Ara perquè ens agrada batejar tot com si s’acabés de descobrir la sopa d’all però si us pregunteu per què existeix el pa amb tomàquet o els canelons, veureu que també té a veure amb aprofitar i no llençar.



Per cert i sense voler pensar que tot és l’economia circular però si finalment porten l’ex Duc de Palma a la carretera de Sant Lluis a passar-hi una temporada, no només farem néixer el turisme de presons sinó que de tota l’atenció mediàtica que es generarà, n’acabarem generant uns ingressos que serà com si recuperéssim el que s’havia malbaratat.