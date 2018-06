¿Mintió el presidente?

Es muy grave que los jueces en la sentencia de la Gürtel digan «que el presidente no fue verosímil al negar que hubiese caja B».

Según el diccionario verosímil significa: admisible, creíble, posible, probable, y como ustedes comprenderán lo contrario será: inadmisible, increíble, imposible e improbable, y para el caso que nos ocupa no podemos dejar de recordar que Rajoy contestaba en calidad de testigo, obligado en consecuencia a decir la verdad. Mentir significa perjurio, algo muy grave en nuestro ordenamiento jurídico. La sentencia concluye que no quedan dudas de la existencia de una caja B, de lo que Rajoy no quiso saber nada que no fuera negarlo.

En estas mismas páginas ya publiqué por entonces el berenjenal en el que podía verse metido el presidente si en algún momento la Justicia aclarara que el presidente hubiera cometido perjurio lo que significaría quedar inhabilitado para desempeñar el cargo que ostenta de inmediato.

Fíjense que barrunto que han sacado lo de la detención de Zaplana utilizando el increíble argumento de la torpeza de este, olvidándose de una documentación comprometida en la casa que ocupaba.

Creo que han hecho esto para intentar amortiguar el golpe brutal que jurídicamente se les venía encima con la sentencia de la Gürtel.