Grades al port

Diumenge vaig tenir la sort de poder seguir de ben a prop la sortida de la segona jornada del Campionat de Creuers de Menorca, que aquest any organitzava el Club Marítim de Maó. Tot un espectacle per a qualsevol que estigués passejant a aquelles hores pel port, tenint en compte que la sortida es va fer des de davant de l’Estació Marítima.



El bonic quadre que conformava la flota de setze embarcacions que hi prenien part, concentrades darrera la boia amunt i avall amb les veles desplegades, regalaven una sèrie de precioses imatges que s’anaven succeint a mida que els creuers avançaven ufanosos per situar-se al capdavant. Una estampa nàutica sens dubte privilegiada, del que representa poder tenir un dels ports naturals més grans del món i a que, de tant en tant, s’hi puguin veure regates o d’altres competicions nàutiques com va passar al mes de març amb el Campionat Balear de Piragüisme.



N’eren uns quants que badaven amb el mòbil en mà, com també passa quan es disputa la Menorca Sant Joan. De fet, mentre mirava d’immortalitzar aquelles imatges pensava que estaria be poder disposar d’unes grades per poder facilitar la visió. La ciutat de Santander en té instal·lades unes a la seva badia que va dissenyar un arquitecte amb motiu de la celebració del mundial de vela l’any 2014 que s’empren tant per seguir regates com també com a perfecte mirador on seure tranquil·lament i gaudir del paisatge.



El mar, ja se sap, té aquell poder hipnòtic com passa amb el foc i un s’hi passaria hores i hores contemplant-lo.