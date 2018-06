Personaje uno. ¿Qué he hecho tan mal para quedarme tan solo? ¿Por qué todos están contra mí? ¿Por qué solo me queda la cuadrilla de pelotas y zalameros? ¿Por qué van desapareciendo de la agenda tantos teléfonos? ¿Por qué me están echando de todos los grupos de Whatsaap? Verás como los del partido que hasta hace cinco minutos daban la vida por tocarme, y me recibían con ovaciones cerradas, en breve huirán de mí como si fuera la peste ¿Por qué, oh mundo cruel, esta vez no me ha servido de nada quedarme quieto, si siempre me había funcionado tan bien? Por cuatro hilillos de corrupción de nada. Y por último, y no menos importante, ¿qué día comienza el mundial de fútbol de Rusia? ¡Vamos Espaniiia!

PERSONAJE DOS. No entiendo nada. Tengo un mosqueo tal, que como vea un independentista cerca le muerdo. Me he llevado los mismos palos que los azules siendo yo naranjito. Con lo guapo, lo joven y lo súper preparado que estoy. ¿Como me ha pillado la jugada tan a contrapié? Si todas las encuestas decían que iba a sacar mayoría absoluta, iba a ganar el Mundial de Rusia y hasta el próximo festival Eurovisión. Vaya palo, si he sido yo el que ha cogió la bandera más gorda de todas para pasearla arriba y abajo. Si precisamente soy yo el que solo ve españoles mire para donde mire, bueno, rojos separatas de mierda también veo, que conste.

Estoy más perdido que un pulpo en un garaje, ni las portadas amigas de los principales medios, que me encumbran cual dios del Olimpo, me reconfortan. Me pondré una peli de Toni Cantó para acabar de deprimirme.

PERSONAJE TRES. ¡Sí se puede! Subidón más grande que comprarme el chalet con piscina para vivir cerquita de la casta. Bueno, aunque es un «sí se puede» a medias, porque uno de nuestros eslóganes mas top fue aquel de «PSOE, PP la misma mierda es», y ahora me he abrazado a Pedro como si fuera la reencarnación de Marx. Tendré que preguntarle a las bases si seguimos con las movidas asamblearias tan chulas pero que no cunden, o nos metemos en harina y gestionamos el espacio del cambio, para cambiar lo cambiable, y cambiar nosotros hacia un cambio cambiante que dé el cambiazo. Flipa, desde que me he puesto chaqueta me hago unos líos mentales del copón. Lo que tengo claro es que este verano no voy a Cádiz de vacaciones, menudas collejas me metió el Kichi.

PERSONAJE CUATRO. No sé quien está ahora mismo más fastidiado, si el expresi, o Susana, la sultana del Sur. Vaya cuponazo que me ha tocado. A mí, que parezco un bello maniquí. A mí, que lo mismo apoyo el 155 sin fisuras, que me voy con mi cazadora marrón a dar mítines con el puño en alto cantando «La Internacional». Atentos al nivel de transformación que tengo, a la altura del mejor camaleón. He tenido una flor en el culo, ya me he asegurado un sueldito vitalicio. La prensa internacional ya ha alabado mis virtudes, soy guapo a rabiar, «Mr. Handsome» me han dicho. Y aquí estoy, séptimo presidente el país, como se le habrá quedado el cuerpo a Felipón. Por cierto, que abrazo exagerado me dio «el coletas», a ver si se cree que ahora me voy a hacer de izquierdas, ¡que soy el presidente, un respeto!

Pues ya lo tienen, queridos lectores. Jueguen ustedes, si les mola perder el tiempo como a mí con cosas bobas, a adivinar quiénes son los personajes. Y si no, sigan con sus vidas, que seguro son más interesantes que las chorradas que sueltan estos cuatro. Acabo deseándoles desde la bella Menorca, que están vendiendo por trozos al mejor postor, un feliz jueves.

