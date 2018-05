Aquesta parella, feina i fills, sempre ha donat problemes. Tant, que es considera que és un dels motius principals de que la mitja nacional sigui tenir-ne un, tot i que en voldrien dos o més. Conciliar, paraula màgica.

Els qui m’envolten, ofereixen una llarga llista de motius. Primer, el pes econòmic. Les condicions salarials precàries, la inestabilitat laboral i el futur incert, són els majors culpables a curt termini. En les empreses, tot i que la Llei de 2007 blindava els contractes en les dones embarassades, encara no hi ha cultura de maternitat ni paternitat, no han integrat les possibilitats de reducció de jornada que podrien disposar per fills menors de dotze mesos. No se’n brinden oportunitats.

Més enfora, la política. Ralla d’ajudes i utilitza la família des d’un concepte d’institució, però no li corresponen amb les aportacions que gaudeixen nombrosos països europeus on els permisos s’allarguen, i les oportunitats són norma.

I, a casa?. Compartim responsabilitats? Existeixen estereotips? Un fa, i l’altre ajuda?.

Record un fosquet al parc amb els meus fills petits, i - de sobte- em vaig adonar que hi posava tots el sentits, xalava sense pensar amb res més. Ho havia aconseguit.

Cal que la societat tingui clar que els fills ens obren un nou món d’oportunitats, ens fan desenvolupar noves competències, i ens conviden a invertir amb un dels valors més importants de la vida. Que no depengui de la feina. Companys, és possible.