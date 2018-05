Políticos de altísimo nivel

Debe de tratarse de una estrategia, lo que ya me queda la duda si bien o mal pensada o son ganas de estirar la troca. Me refiero a esa irresponsabilidad de nombrar a Joaquín Torra para que forme su gobierno con separatistas que están en la cárcel o huidos a otro país. Creo que eso conduce al oficio con que se gana la vida ‘la mosca cojonera’. Desde luego, no parece ser la opción de quien ocupa tan alto cargo que merece el distintivo de molt honorable. Extrapolando viene a ser como cuando Rajoy se ha tirado días y días buscando, decían, quien estuviera limpio de pecado para ocupar sillón y despacho que otrora fuera de Cristina Cifuentes. Los propios del PP se hacían cruces al no compartir que se estuviera tantos días sin fumata blanca, hasta que alguien dijo: «Jesús que agobio» Mariano pone mañana el huevo. El esperado sustituto resultó ser quien ocupaba el segundo puesto después de Cifuentes ¡leches! Para este viaje no hacía falta alforjas, ya que semejante decisión se debió tomar a los diez minutos escasos de haber dejado la presidencia la Sra. Cifuentes.

Con el absurdo sainete de Joaquín Torra anda el personal en un sinvivir y ten más si toda esa muestra de política «de altísimo voltaje» vino orquestada desde Alemania por un único individuo incapaz de regresar a España a no ser que las leyes no sirvan para nada.