Vida rural, no solo figurantes

Por primera vez en los 40 años de historia del sindicato agrario Unió de Pagesos de Menorca una mujer, Margarida Llambias, llevará las riendas de la organización.

La madona de la finca de Algendar d’en Gomila sustituye a Manel Martí y lleva vinculada a la asociación desde hace más de 25 años. Sin embargo y aunque aún pueda parecer extraño, se destaca en esta elección –realizada por sus propios compañeros, sin que Llambias se postulase expresamente para el cargo, como ella misma reconoció-, su condición femenina. Representa la igualdad en un sector tan básico y fundamental como el campo, la tierra que nos alimenta y en la que, desde siempre, las mujeres han realizado tareas duras, de sol a sol como los hombres, pero además y como pasa en muchos otros trabajos, compaginadas con la crianza de los hijos y las tareas del hogar. Sin un reconocimiento laboral y profesional, sin la titularidad de los negocios, pero de manera tan callada como eficaz.

Y es que toda la brecha que se pueda dar en otros ámbitos, está más que presente en lo rural por el peso de las tradiciones, y no hablo ahora del caso concreto de la isla sino en general. Así que la elección en Unió de Pagesos es una noticia positiva, contribuye a hacer visible el colectivo y normalizar en una organización profesional algo que ya lo es en el día a día. Trabajo no le va a faltar al frente de la entidad. Las inquietudes expresadas en el último congreso son claras: mantener las ayudas al sector y compensar la insularidad a los productores, y otra que ya preocupa, que el aumento de la venta de fincas a grandes inversores conlleve menos actividad y envíe a los payeses al paro. El paisaje está protegido pero ellos no, una inquietud que ya expresó el secretario general saliente. Un problema serio sobre la mesa de la nueva dirigente, porque si bien es cierto que las fincas necesitan usos complementarios para sobrevivir, tampoco pueden terminar convertidas en un simple decorado. Como siempre lo difícil será encontrar el equilibrio, entre el turismo y el sector primario.