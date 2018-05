Partir, mar endins

El Ple del Parlament balear ha aprovat aquesta setmana una Proposició no de Llei (PNL) per instar al Govern espanyol i al Congrés dels Diputats a estudiar i tramitar una iniciativa legislativa que reguli l’eutanàsia. La proposta presentada pel Partit Socialista PSIB té l’objectiu de reobrir el debat i que es plantegi la possibilitat de posar fi a la vida per decisió pròpia, l’opció individual que facilita un comiat digne.

Han transcorregut vint anys de la mort de Ramón Sampedro, una història que va quallar en l’opinió pública amb la pel·lícula «Mar adentro» l’any 2004. Sampedro va descansar gràcies a l’ajuda d’un grup d’amics, posteriorment jutjats. Llavors, el PSOE s’havia compromès que fos un dret per a les persones amb malalties degeneratives o discapacitat greu, que no tinguin més opcions de tractament i que vulguin acabar la seva vida, però va quedar així, en una iniciativa que no va prosperar.

La despenalització de l’eutanàsia i del suïcidi assistit permetria la lliure elecció, més enllà que qualsevol persona decideixi optar per esperar que li arribi el seu final d’una manera natural. No deixar-ho fer, és condemnar a qualcú a patir sense que vulgui fer-ho. Estalviar el turment propi i el de l’entorn familiar.

Els grans canvis en la societat apareixen de la mà de l’esquerra, i pareix que el 80 per cent dels quotidians n’estarien a favor d’aquesta oferta. Rubriquem el debat popular. Mar endins, elegint com. Que sigui per dret.