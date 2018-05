Tirant (378)

La primera notícia de l’existència de la ciutat de Menorca la vaig tenir el dia set de maig de 2018 a les onze del matí o, tal vegada, una mica més tard, a les cinc de la tarda del mateix dia, després d’haver davallat del castell (on no hi ha connexió a Internet), haver dinat i haver entrat al meu compte de Twitter i haver llegit la piulada que havia penjat a l’hora esmentada el Cos de Seguretat Pública, de naturalesa militar i àmbit nacional que forma part de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, i que és més conegut com a Guàrdia Civil. El tuit anava acompanyat de la fotografia d’un agent motoritzat davant la platja de Cala Tirant: «El Seprona vigila nuestro medio ambiente para que nadie lo altere. En esta ocasión un motorista controla desde lo alto el entorno de la ciudad menorquina de Menorca. Precioso paisaje que hace más agradable nuestro trabajo».

A PESAR que el fum contaminant del motor d’explosió de la motocicleta que alterava el medi ambient menorquí no sortia a la foto ni en forma d’una dèbil boirina enfosquidora, el sotrac va ser important quan vaig llegir el tuit esmentat. Encara que fa més de vint-i-cinc anys que visc a Barcelona, sempre he presumit de conèixer la història, la geografia, l’urbanisme i el paisatge de la nostra Illa. Per tant, una sensació doble em va envair. Per una banda, de culpabilitat per desconèixer l’existència d’una ciutat amb el nom de Menorca a... Menorca. On era, aquesta ciutat? A Menorca, açò sí, Però on exactament? Entre Maó i Alaior? En un colze de la rotonda de l’Argentina a mig acabar? Als peus de les penyes d’Egipte? A la falda de Santa Àgueda on presumptament hi ha enterrat el vedell d’or? O a la vorera de sa Bassa Verda de Ciutadella? Per una altra banda, una sensació de felicitat es va apoderar de jo perquè sempre he insistit en la immensitat de l’illa de Menorca a pesar de les fredes dades geològiques i geogràfiques que surten en els llibres especialitzats i que, ingènues i desconeixedores de l’elasticitat de l’espai i el temps, xifren en 701 quilòmetres quadrats totals d’extensió. Ja ho deia tota l’estona. Menorca és immensa, infinita, inabastable. Són uns exagerats els visitants continentals que diuen sentir claustrofòbia quan vénen per primera vegada a Menorca. Claustrofòbia? Tal vegada s’equivoquen de terme psicològic i el que volen dir és agorafòbia o sigui por morbosa als espais oberts.

HE DE RECONÈIXER que, en un primer moment, vaig desconfiar d’aquesta ampliació urbanística aportada per la Guàrdia Civil. A pesar de la immensitat de Menorca, de la riquesa d’espais, de la suma de combinacions de contraris, els nostres avantpassats ens van assegurar que existia una ciutat enfonsada a la banda de Ciutadella anomenada ciutat de Parella. Una ciutat meravellosa, amb els fonaments dins la mar, amb campanes d’or i que només podia ser desencantada si set joans i set joanes es troben una nit de Sant Joan... Ho he investigat. He separat un paràgraf de la llegenda escrita i he trobat un fil del qual estirar: «Sabeu per què estava encantada? Perquè Parella i una altra ciutat volien ser totes dues ses més polides, ses més grans, tenien enveja una de l’altra i foren encantades totes dues. S’altra ciutat no podria sortir mai més de davall s’aigua, ni tan sols sabien el seu nom». Ho enteneu? L’altra ciutat rival de Parella és… la ciutat de Menorca descoberta per la Guàrdia Civil!

EL SERVEI secret espanyol d’intel·ligència, famós a tot el món i no precisament per l’acudit de l’humorista Eugenio, ha localitzat la ciutat enfonsada de Menorca -la de Parella ja se n’encarregaran els set joans i les set joanes, tal vegada aquest proper Sant Joan- i l’inconscient els ha traït a l’hora de publicar aquest tuit reproduït que ha esdevingut viral. Si es confirmés, cosa que deu ser qüestió de temps -i mai millor dit- estarien solucionats els problemes d’estacionalitat de l’Illa. Quants de turistes de tot el món no vindran a Menorca per visitar una ciutat que ha estat recent descoberta i que ha estat tants d’anys submergida! L’Atlàntida menorquina! Brutal. Espectacular. Aquells que no vos en refieu de la meva teoria vos remetria al descobriment que la Guàrdia Civil va fer del poble de Sant Esteve de les Roures i que es pot consultar en l’escrit enviat al Tribunal Suprem aquest mateix març del 2018 i que s’escarrassa en intentar demostrar els actes violents atribuïbles al procés: «Algunos de los episodios más agresivos tuvieron lugar en Sant Esteve de les Roures». Estudiats tots els pobles i ciutats de Catalunya no hi ha cap localitat amb aquest nom. La sospita, i també la hipòtesi més probable, és que l’esmentat servei secret d’intel·ligència espanyol ha detectat una escletxa que ha permès, com si fos un episodi de la sèrie de ciència ficció «El Ministerio del Tiempo», l’accés a un espai que circula paral·lel al convencional. I hi han trobat vil·les com Sant Esteve de les Roures o la mateixa ciutat de Menorca.

Tirant és un topònim que designava la gran alqueria antiga, dividida entre Tirant Vell i Tirant Nou, situada a la part Nord de l’illa de Menorca, prop del poble de Fornells. Probablement prové del plural de la paraula àrab que, traslladada al català, significa ‘bous’.