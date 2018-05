Amb el 75 % mos donen el peix però no la canya

Segur que encara recorden quan teníem un descompte de resident del 25 %, del 30 i quan Rodríguez Zapatero a l’Aeroport de Menorca va anunciar el 50. I ara el 75 %. El percentatge ha anat pujant molt més que no la inflació. Així i tot, els menorquins mai hem acabat d’estar satisfets. Ens ha quedat la sensació que les companyies s’han apropiat de la major part de la millora. Per tant, els increments del percentatge de descompte han estat un petit pas pels menorquins i un gran pas pel negoci del transport aeri, com diria Neil Armstrong. Serà diferent ara?

Ja preocupa que el Govern posi l’accent en evitar que les companyies aprofitin per apujar preus i que Iberia es comprometi o no fer-ho. Fins ara, cap administració ha aconseguit menar curt a les companyies, que tenen tècnics molt millor preparats que no els nostres polítics.

La previsió és que el 75 % incrementi el nombre de viatgers. Quins? Els menorquins que han de sortir de l’Illa ja ho fan i cada vegada més a través de Palma. Ara tindran l’opció de fer-ho amb millors preus amb Barcelona i Madrid.

És una notícia per celebrar perquè la reivindicació sempre s’ha centrat en la millora pels residents. Però tant la Plataforma social com el mateix Govern havien optat per una altra fórmula diferent, la tarifa plana, que ara sembla una idea soterrada sota el tsunami informatiu i propagandístic del descompte del 75 %. La tarifa plana oferia l’opció que els no residents puguin arribar a Menorca amb un preu atractiu. Si volem turisme d’hivern i de ver creiem en el «better in winter» hem de disposar d’un transport més econòmic. Mentre sigui més car venir a Menorca des de València que anar a Nova York no podem vendre fum sobre les millores que representarà el descompte per l’economia.

I més quan el transport marítim s’està encarint i sembla que està en marxa un procés per controlar l’oferta.

Amb el 75 mos han donat un bon peix però sense canya.