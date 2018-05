L’estació que no es va inaugurar

Hi ha una teoria que diu que quan una cosa comença torta és complicat que acabi bé. Un exemple irrefutable és l’estació d’autobusos de Maó, que deu ser una de les úniques grans inversions públiques de tot el món que mai no ha estat inaugurada amb la tradicional fotografia de polítics somrient en formació lineal. Un símptoma evident que el malastruc la persegueix.

La criatura va néixer amb uns pares, creix amb uns altres i per moments va semblar no tenir tutor, fet que va contribuir a un creixement irregular i confús. Es va començar a utilitzar l’estiu de 2001 amb obres a mitges i problemes, hi va haver problemes també amb la recepció de la feina acabada el 2005 (ni la catedral de «Los Pilares de la Tierra»), va conviure amb un horrible cablejat a un accés almanco fins a 2009, els panells d’informació (tecnologia punta, senyora) van arribar tardíssim (2011) i amb erràtiques proves, el bar ha passat més temps tancat que obert. Fins i tot la benintencionada jornada de grafitis per ornamentar una paret va tenir un resultat estèticament dubtós. Sempre ha anat tard, mai ha donat sensació de ser un espai modern i aclarit.

L’estació d’autobusos de Maó no sempre ha tingut l’atenció que mereix un servei d’aquest tipus, tan important a un territori turístic, amb episodis de manca de manteniment, alguns en el seu entorn (pisos annexos) que no es resolien per allò que no és cosa meva. El que dèiem de la multipaternitat confusa.

Els episodis recents de vandalisme gairebé delictiu i porqueries no resulten ara per tant cap gran sorpresa. Obeeixen a la tradició de la infraestructura, a l’herència de desordre i descuid. No han estat elements prou dissuasius les càmeres de vigilància i els majors que sovint gaudeixen de la climatització del recinte. La criatura és una víctima d’una paternitat confusa. Ara s’ha d’adreçar. Val la pena. El transport públic per carretera no ha de ser el germà bastard dels transports. S’imaginen aquestes escenes a l’Aeroport? Idò.