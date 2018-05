Por al ‘contagi’ català

Els recursos de l’Estat promoguts per Maria Salom, delegada del Govern, contra les ajudes que destinen els ajuntaments de Pollença i Capdepera a la retolació en català dels comerços, posa de manifest que en els sectors més radicals del PP hi ha por a, per una banda, que el nacionalisme català «contagiï» les illes Balears, i, per l’altra, que l’electorat més espanyolista acabi, com ha succeït a Catalunya, votant a Ciudadanos.

Es parla molt del fanatisme dels catalans, però no hi ha pitjor fanatisme del qui promou iniciatives que van contra els seus propis interessos. Maria Salom i tot el sector de José Ramón Bauzá que encara hi ha dins el PP balear, molts a punt d’emigrar al partit de Rivera, no recorda, ni vol recordar, que van ser les polítiques lingüístiques de l’anterior president balear, contràries al català, les que van provocar que els populars perdessin les passades eleccions autonòmiques. La delegada del Govern tampoc vol veure que les reaccions «nacionalistes» neixen més sovint pel sentiment de greuge, per efecte dels atacs exteriors, que per generació espontània. Les manifestacions nacionalistes més abrandades sempre neixen quan les comunitats són atacades.

El suport a l’ independentisme a Catalunya fa només deu anys era ben insignificant i si ha pujat com l’espuma és per efecte dels separadors, el primer dels quals és Mariano Rajoy, promotor de campanyes contra l’Estatut, però també el PSOE, que no té relat alternatiu i l’ha seguit sense desmarcar-se, i ara de manera histèrica Albert Rivera, el qual acabarà provocant que Catalunya s’instal·li en la rebel·lió definitiva.

Potser en aquests moments, quan tot fa pinta que la situació sembla que no té volta enrere, el nacionalisme català ha pres colors identitaris, però fins fa ben poc era més polític i cultural que altra cosa. Recordem que el moll de l’os de les demandes catalanes abans del tot o res de l’opció per la independència era millorar el finançament de la Generalitat i blindar les seves polítiques lingüístiques i culturals.

Van ben errats els sectors del PP més contraris al català de les illes i el partit sencer de Ciudadanos si es pensen que retallant la Llei de normalització lingüística i marginant i posant dins guetos als illencs catalanoparlants aconseguiran aturar «contagis»; al contrari, el resultat serà rompre la societat de les illes i que les opcions nacionalistes de les illes en quedin més reforçades.

És francament deplorable que per aconseguir vots a la meseta, alimentant la fera de la intolerància per la diferència del que no és castellà, Albert Rivera només faci de posar llenya al foc a Catalunya i trenqui tots els ponts. Un polític sempre hauria de ser pedagògic, com un mestre que ensenya, amb el seu electorat, per explicar que les visceralitats no duen mai res de bo i que les solucions als problemes territorials passen per fórmules complicades i equitatives, que les injustícies acaben sempre fent forat i rompent els pactes socials.

Reivindico la història de Menorca, el fet cultural menorquí, les nostres costums i tradicions, però sempre tenint com a horitzó el diàleg. Proclamo el fet que som universals perquè som precisament menorquins, arrelats a una terra i a uns paisatges. Des d’aquestes coordenades m’aterra la intolerància que abona Maria Salom i Albert Rivera. Volen vacunar contra el ‘contagi’, però són els únics i principals propagadors de les ruptures.