Molt modern

En el seu moment quan va sortir la noticia l’any 2016, em vaig davallar una aplicació que van anunciar a bombo i plateret que es deia Incidències Urbanes de Menorca per tal que els ciutadans poguéssim contribuir a detectar qualsevol anomalia i ho transmetéssim més ràpida i còmodament al nostre ajuntament. Geolocalització i foto de prova, per si fos poca cosa. Llavors vivia al centre de Maó i vaig comunicar una vorera en mal estat que teníem davant de casa i que mai va ser reparada ni amb aplicació ni sense.

Aquesta setmana he emprat la Carpeta Ciutadana per comunicar telemàticament una ocupació de via pública amb motiu d’una mudança. Volia evitar fer-ho presencialment i perdre el temps de desplaçament i estona d’espera incerta. Imaginava que amb la comunicació feta a temps (mínim 48 hores) la policia municipal estaria avisada i tot rutllaria. Ni efectius policials ni GEO’s ni antidisturbis, no va aparèixer ni l’agutzil durant tot el matí en el que vam estar portant a terme el trasllat, per cert, un càstig diví.

La meva pregunta sempre és la mateixa, quan traspassem la feina al ciutadà perquè busqui el formulari, l’ompli i el faci arribar a través d’una aplicació mòbil o d’un portal de color rosa, hi ha algú a l’altre banda que s’ho mira, ho respon o ho tramita? Perquè d’aquesta manera, la sensació que s’acaba tenint és que el discurs de modernitzar l’administració pública a través d’aquestes eines va per un costat i la realitat molt diferent, va per l’altra.