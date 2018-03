La voz de trece mujeres

Es una obligación placentera compartir este rincón de la réplica con las voces que me enseñan. Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, quiero escuchar y aprender, así que les he pedido a trece mujeres que me respondan lo más brevemente posible a la pregunta, ¿qué es para ti la igualdad? Un esfuerzo de síntesis enorme que les agradezco de corazón. Les invito a acompañarme queridas lectoras y queridos lectores.

Mi vecina Ximena, que pasa mucho tiempo entre libros, me dice que «igualdad sería que no fuera necesario escribir un artículo como este», ojalá pronto se cumpla. Clara, una santlluïsera estudiante de Enfermería, me dice que «igualdad sería ir por la calle sin aguantar a babosos diciéndome cosas porque se creen superiores, sería acabar la carrera y no cobrar menos solo por ser mujer».

Nuria, desde el barrio de Gracia en Barcelona, me dice que «igualdad es que ninguna mujer sea ridiculizada, cuestionada, juzgada, explotada, violada, mutilada o asesinada simplemente por eso, por ser mujer». Cuca desde Alaior se suma en la misma línea, «lo primero que pediría son derechos fundamentales como la libertad y la vida. Que no nos violen, nos maten o exploten sexualmente, ¡ya ves que disparate de petición! Y que dejen de cosificarnos en la publicidad y en los medios».

Diana desde Llumaçanes me dice que «la igualdad es una cuestión de educación. Hay que enseñar desde bien pequeños a nuestras hijas e hijos el respeto mutuo independientemente del sexo que tengas». Rosa, desde Sant Lluís, me habla de «la necesidad de que en una pareja con hijos la implicación del padre y la madre sean la misma a la hora de atender sus necesidades». Y Coloma, profesora desde Palma, profundiza en este camino, «tampoco debemos olvidar que es nuestra la responsabilidad como padres y madres de educar a nuestros hijos y hijas en el principio de igualdad en deberes y derechos, no asignando roles estereotipados según condición de género o imponiendo colores, actividades extraescolares o juguetes, sin tener en cuenta sus preferencias».

Olga, desde Es Castell, afirma que para ella «la igualdad es dignidad, respeto y libertad para mujeres y hombres». Y para Ana, una valenciana afincada en Maó, hay una idea central que recoge en una frase de la cómica, y política por el Partido Verde americano, Rosseane Barr: «Lo que todavía nos falta a las mujeres aprender es que nadie te da el poder, debes tomarlo tú». Idea en la que coinciden todas las mujeres a las que he preguntado y que la Historia demuestra que es irrefutable.

Belén, desde La Iglesuela en Toledo, me manda un wasap: «Igualdad es tener las misma opciones, condiciones y trato. Igualdad es no tener que estar demostrando nada. Igualdad sería no volver a hablar de igualdad porque estuviera ya conseguida». Hasta que ese momento llegue aquí esteremos. Irene, desde Villanueva de la Cañada, me envía un poético mensaje: «Igualdad es aceptar la maravillosa diferencia que nos complementa y nos convierte en seres humanos».

Jero, desde Sant Lluís, lanza una frase para la reflexión: «Tengo el mismo derecho a pensar, actuar y sentir que tú, que tú, que tú y que tú». Y Maca, desde Madrid, sentencia con contundencia: «La igualdad es sacarnos de la cabeza toda la mierda que nos han enseñado, para saber ponernos en el lugar de la persona que tenemos al lado y pensar cómo nos gustaría que nos trataran. ¡Tan difícil como eso!» Escuchar, aprender y actuar. Feliz y reivindicativo jueves por la igualdad.