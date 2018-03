Escuelas bilingües

Seguimos con los idiomas en la Isla y sin hablar del inglés en las escuelas, en los colegios, en la sanidad. En la península hay colegios bilingües alemán-inglés-castellano. Mi sobrino va a ir el año que viene a una escuela infantil que hablan los tres idiomas, el valenciano en casa con los padres. Hay famosos como uno de los hijos de Alejandro Sanz, que domina cinco idiomas (ruso, chino, árabe, inglés, español) en especial el ruso, porque es el que más le gusta al pequeño de casi 6 años. En casa a mis hijos les hablo en castellano, y alterno al menorquín. Mi pareja les habla en menorquín, y les ponemos los dibujos en inglés por norma. Nos preocupa que no dominen el inglés como nosotros, que nos limita a la hora del trabajo. El futuro pasa por relacionarse con otras personas fuera de su entorno, porque el trabajo está cambiando. Internet, y trabajar desde casa ya es una realidad que pisa fuerte.

Considero que es importante saber la lengua de dónde has nacido castellano y menorquín. O en la que vas a ir a trabajar. Es integración, es cultura, es respeto, es pertenencia para que no se diluya en el tiempo esta lengua tan de la tierra. Pero los tiempos para nuestros hijos van a ser delicados, si no empezamos a dar caña con los idiomas en los colegios. No entiendo como la gente no se moviliza porque se abran colegios bilingües inglés-menorquín, aún seguimos con las clases extraescolares y academias de inglés. Eso en la península está demodé, porque la competencia es brutal, y si puedes llevar a tu hijo a una escoleta o colegio donde esté más que integrado el inglés sobre todo, eso que ya ganas, y ahorras. Quizás exagere con demodé, pero los padres de hoy en día están muy concienciados con el idioma, y la situación de bienestar actual. Se necesitan ofertas lingüísticas, donde el inglés forme parte de nuestras vidas. En mi época estudiaba una hora al día inglés, y después iba de academia en academia de inglés sin llegar a dominarlo, si es que no te ibas de aupair. No me puedo creer que treinta y tantos años después mis hijos tengan el mismo sistema de idiomas.

Quizás han mejorado las academias al introducir el inglés como sistema de lengua materna. Todas nos aseguramos de que nuestros hijos aprendan inglés como lengua materna. Y todas y todos los padres que conozco o les hablan en inglés sin ser su lengua principal, o les ponen los dibujos en inglés. Algo ha cambiado en los padres.