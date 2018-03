Que no torni a passar

La notícia dels avis que passaven fred a un hotel tenia ahir migdia gairebé 6.000 visites a «menorca.info». La informació de la resolució judicial que obliga el Consell a pagar 7,2 milions d’euros a Princesa Son Bou no passava de mil. Hi ha protestes per un tren turístic, 2.000 persones surten al carrer per un conflicte gremial, però la garrotada de Cesgarden no va merèixer ni una pancarta.

Per què? No existeix la sensació generalitzada que les mossegades a l’erari públic (amb la corrupció, igual) tenguin un efecte nociu real en la vida de cada veí. Per altra banda, són xifres monstruoses, siderals, indigeribles per a assalariats amb sous més congelats que els peus dels avis de l’hotel. A més, és difícil entendre els laberíntics processos urbanístics que han duit a les qüestionables sentències (és difícil justificar que un error de forma, de tràmit, menor suposi un sotrac com aquest).

Així les coses, el debat només és polític, amb el resignat aixopluc cataplàsmic en la fatalitat dels responsables actuals, hereus dels originals, i les vigoroses crítiques de l’oposició, ben esmolades per ferir més i ben gruixades per fer causa general. Si la notícia inicial ja genera poca conversa a la cua del pa, el que en pensi cada partit del tema va directament a l’spam de la major part del poble.

Cesgarden i Princesa són dos errors molt greus, efectes col·laterals severs d’un PTI que malgrat tot ha valgut la pena, dels quals s’haurien de donar detallades i desapassionades explicacions. Tan inútil és demanar ara responsabilitats polítiques (què vol dir açò?) com amagar-se darrere excuses telegràfiques de manual per rebaixar l’impacte del desastre. Els esforços s’haurien de centrar a analitzar, depurar i saber ben cert què va passar i sobretot com va passar, però no per guanyar eleccions, sinó per evitar que es repeteixin pífies similars. Seria ara mateix l’únic profitós. Amb el PTI en revisió, seria un bon moment per fer-ho tots junts i sense baralles avorrides. Passarà? No existeix ni la més mínima possibilitat. També per açò el poble prefereix llegir les fresquetes aventures dels avis.