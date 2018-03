El turista de la Xina

Diuen que la Xina està cridada a convertir-se en la protagonista del segle XXI. No ens hauria de sorprendre perquè d’entrada, estem parlant del país més poblat del món amb 1.300 milions d’habitants i la primera potència econòmica mundial per PIB. Al World Mobil Congress, que avui tanca les seves portes a Barcelona, ha demostrat que les companyies xineses estan marcant el to dels grans canvis i com llegia a «La Vanguardia», l’anglès ha deixat de tenir el monopoli a les conferències on els traductors de xinès, cada cop estan més demandats per la gran presència de ponents asiàtics.

Paral·lelament a la seva força empresarial des del punt de vista tecnològic també hi ha el potencial a nivell turístic. En unes jornades organitzades per l’Agència de Turisme de Balears a finals de l’any passat s’afirmava que el turista internacional xinès viatja principalment a finals de gener arran de la celebració de l’Any Nou Xinès i durant la primera setmana d’octubre. La seva despesa mitjana era de 2.800 euros per persona i estància (la despesa mitjana al nostre país està als 721 euros) i el 30 per cent de la seva despesa la destinava a compres. No són uns turistes de natura perquè al seu país en tenen tota la que volen, però en canvi els agrada els destins relacionats amb fets històrics o experiències per atracar-se a la manera de viure dels residents. Podrien ser visitants interessants per Menorca? Ens ho hauríem de plantejar i més si tenim en compte que podran trobar més kilòmetres de paret seca que la seva gran muralla!