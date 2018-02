Padres bien informados

Si utilizas las redes sociales para buscar información útil descubres que es una herramienta eficaz para unos padres. Es decir, puedes tener dudas sobre la evolución de tu hijo, sus diferentes etapas de crecimiento, como le afecta a su cerebro: rabietas, psicomotricidad... pero solo con el interés por la consulta ya estás ejerciendo de padre o madre comprometido. Facebook, Instagram, Twitter... han lanzando al segundo información de cómo mejorar la comunicación con nuestros hijos, qué dudas te pueden ocasionar en sus diferentes edades. Son noticias que sigues al estar suscrito, o porque te vienen de rebote de algún amigo a quien le gusten estas cosas. Ya solo por eso no se puede ser mala madre o padre. Porque la información ya la tienes, el uso depende claramente de la persona. En la consulta del pediatra, del médico de cabecera, a la salida de la escoleta o colegio siempre tienes la oportunidad de hablar con algún papá, o mamá y mostrarle tus dudas, o preguntarle directamente si le ha pasado esto o aquello con su hijo. Y qué ha hecho o cómo ha reaccionado, a ver si de esa conversación puedes descubrir tu camino. Que siempre lo hay, solo hay que molestarse en actuar. Sino también tienes desde bibliotecas, librerías, o acudir a profesionales de la educación o la psicología para que te den una parámetros o herramientas y poder guiar a tus hijos, acompañarlos en su crecimiento. El problema estaría en la actitud del padre, si pasa, si no se molesta en leer, o en compartir, o en expresar.

¿Quién dijo que la crianza fuera fácil?. Siento resoplar a padres primerizos, y a distancia ya veo que no han dormido lo suficiente desde hace tiempo, por su cuerpo entumecido apoyados en cualquier sitio rígido para no caerse. O padres que resoplan a la salida del cole con mirada al aire cuando su hijo, hija, está rabioso y no controla sus emociones y a ti te queda un trayecto pequeño -del centro educacional al coche-, pero que puede hacerse eterno, hasta llegar al vehículo y, dejar que allí en la intimidad del cacharro de cuatro ruedas siga dándolo todo, como un buen cantante. La crianza y la educación no son fáciles, no son lineales porque no lo son los niños en su crecimiento ni los padres están siempre con el mismo ánimo. Como esos dos trenes cargados de emociones que no se encuentran o chocan estrepitosamente. Ellos unas veces disparan su adrenalina apuntado a todo lo que se mueve, y tú estás como receptor, en un día que quizás no es espacialmente el mejor, y tienes que aguantar al peque. Por eso es tan importante la red familiar, hasta las amistades para apoyarnos y tener como indicativo que teniendo curiosidad o expresándonos las cargas son menos pesadas.

@sernariadna