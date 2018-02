Monsieur Orfila

Aquesta setmana sentia a Radio Clàssica una glossa de la figura del Doctor Mateu Orfila, un recorregut extens per la seva vida d’una de les persones més cèlebres a nivell científic com a pare de la toxicologia, el seu paper com a degà de la Facultat de Medicina, però també la seva transcendència com a ciutadà francès que es va convertir en metge del Rei de França i que fins i tot, va rebre la Legió d’Honor, la màxima condecoració a la que un francès pot aspirar.



Hi feien referència en una emissora de música clàssica perquè Orfila també va destacar al món cultural com a músic i baríton que s’havia aficionat quan era petit a Menorca però també, del seu matrimoni amb la cantant Anne Gabrielle Lesueur i la creació d’un saló que van impulsar conjuntament, on assistia una nodrida representació de la societat parisina. Qüestions totes elles que desconeixia amb tant de detall i que em van fer pensar que hauríem d’aprofitar millor la celebritat que tenim i el vincle amb França per generar històries que ajudin a fer que el turisme francès, tingui un altre motiu de visita.



Efectivament Mateu Orfila no va passar molt temps de la seva vida a la nostra Illa però en qualsevol cas, sempre es pot recórrer als espais on va fer els primers anys i recrear els episodis més importants del seu llegat, encara que tinguessin lloc a Paris. Fins i tot pels residents, seria interessant crear la Ruta Mateu Orfila per la ciutat de la llum i aprofitar per fer alguna escapadeta. Hi hauria per tothom!