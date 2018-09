La ministra que té casa a Ciutadella ha decidit abaixar el rebut de la llum. S’agraeix el gest perquè de totes les despeses fixes que tenim cada mes, la més difícil de controlar és la d’aquest rebut. Malgrat tenir l’aplicació de tarifa separada de dia i de nit, bombetes led i electrodomèstics de baix consum, l’augment del que paguem es manté sempre amb tendència a l’alça i no veig manera d’estalviar-ne res més que si no optem per viure a les fosques, cosa que és impossible.

El rebut s’ha convertit en un impost obligatori, un laberint sense escapatòria del que els ciutadans no podem sortir. El més preocupant és que estem abraçant amb il·lusió, un progrés de present i de futur immediat que només fa que encaminar-se cada dia que passa, cap al funcionament elèctric de la vida. Des de les tauletes als mòbils, a l’internet de les coses o el somiat vehicle que també ha de funcionar només amb electricitat. Les comunitats de veïns ja estan posant a l’ordre del dia de les seves reunions, el projecte d’instal·lar carregadors individuals a les places de garatge, que aniran amb un comptador personalitzat que només farà que sumar el consum que es faci per carregar el cotxe al rebut mensual de llum que es paga com un capítol més. En definitiva, que si el preu de la llum marca màxims històrics, ho seguirà fent sense remei perquè només estem fent que ampliar la demanda dia a dia.