Tornant de Barcelona cap a Maó amb l’avió tot just fa una setmana, tenia asseguts al davant una parella jove d’origen indi. Com que no és habitual topar-se amb visitants d’aquestes latituds, els vaig estar observant una bona estona, preguntant-me com podia ser que estiguessin viatjant fins a Menorca. Per la conversa, les formes i l’estil, vaig adonar-me que no eren la classe d’indis que havia vist pel carrer quan vaig visitar el seu país fa deu anys sinó més aviat formaven de les elits benestants del segon país més poblat del món.



Al baixar a la terminal els hi vaig perdre el rastre però dissabte passat, els vaig tornar a veure. Menorca és petita i més d’una vegada m’ha passat reconèixer persones amb les que he compartit trenta minuts de trajecte, fa gràcia i tot. Aquesta vegada, però, els vaig trobar elegantment vestits, formant part de la comitiva de centenars de convidats que assistien al casament que va omplir Maó amb motiu de l’enllaç d’una filla de cognom il·lustre.



No sé quina impressió els haurà causat la seva estada a l’illa perquè, evidentment, no els he conegut però l’impacte turístic que pot generar una celebració d’aquestes característiques és, sens dubte molt positiu per la ciutat i per Menorca. Hotels d’interior plens, restaurants, vehicles de lloguer, compres i un llarg etcètera sumat a l’enamorament que pot sorgir en una primera visita a la nostra illa. Ens hauria d’alegrar que això passi i hauríem de cuidar-los molt aquests ingressos que es generen fora del turisme convencional.