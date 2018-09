Dignificar la persona

Les males notícies són les més llegides. Es pot comprovar fàcilment amb les dades del diari digital. Com més morbosa és una informació més lectors tindrà. Però quan es tracta de pensar com puc millorar la pròpia vida, les persones cerquem referents que ens inspirin, que transmetin els valors que volem trobar. Una mostra d’aquesta ansietat per la recerca és l’èxit dels llibres de consells pel canvi, escrits pels nous gurús, producte del màrqueting, que ajuden tant com una tirita en un derrame cerebral. Perquè les paraules -aquestes que ara llegeix també- se les emporta el vent. I aquí a Menorca prou que bufa.

El que no pot escampar el vent és la força dels testimonis. I en tenim de ben a prop. Mestral va celebrar divendres els 25 anys de la seva fundació. Aquesta entitat de Caritas i per tant de l’església de Menorca ha estat compromesa amb les persones més necessitades a través de la feina de molta gent. Tots els responsables i voluntaris de Mestral mereixen un reconeixement. Només pensar que durant aquests anys han atès 2.899 persones en risc d’exclusió dóna una idea de la importància del seu testimoni.

Encara hi ha qui pensa que la caritat és donar a algú una mica del que et sobra, quan de fet el que importa és reconèixer la dignitat de la persona, en singular, i actuar en conseqüència.

La crisi pot haver passat segons demostren les estadístiques però a vegades tens la impressió que cada dia hi ha més gent necessitada d’una mà estesa. Encara hi ha persones que pels motius que sigui -els judicis al final són prescindibles- es troben en situacions límit que afecten les seves capacitats de sobreviure d’una manera digna.

Els voluntaris de Caritas treballen per la rehabilitació, es dediquen a conservar el nostre patrimoni, que són les persones, la feina més important. És possible que no només creguin que a la vida reps el que dónes, sinó que són capaços de convertir les paraules en testimoni. Enhorabona i gràcies.