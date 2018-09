Formatge perfecte

Existeix un formatge de Maó perfecte? Quina mida hauria de tenir? Com han de ser les proporcions? I de color? No tinc la resposta i li hauria de preguntar al Consell Regulador de la Denominació d’Origen però el que sí sé es com s’ha de fer el cafè perfecte. M’ho ha explicat la Laia Lázaro Sala, una estudiant de Grau Mitjà de Cuina de l’Escola Joviat de Manresa que va quedar segona al Concurs Maestro de l’Espresso Junior que la coneguda marca cafetera Illy va celebrar a Barcelona al mes de maig.



Segons la Laia, cada marca té els seus paràmetres però segons Illy, la perfecció s’assoleix tenint a la tassa 7 grams de cafè amb 30 segons d’extracció i 20 grams de pes total. Ni un gram més ni un gram de menys perquè per això va quedar segona al concurs. Ella hi va participar junt amb 18 aspirants pre-seleccionats de totes les escoles especialitzades d’Espanya i Portugal. L’examen final va consistir en fer dos cafès i dos caputxinos perfectes amb tot el que suposa, des de la preparació del molinet fins a la finalització de les dues elaboracions.



Aquest mes d’octubre m’ha dit que anirà a gaudir del premi amb la seva professora tres dies a la Universitat del Cafè a Trieste, a Itàlia, on rebrà un curs per ser una Coffee Expert. M’alegro molt per ella i crec que incentivar aquest tipus de concursos, no només dona prestigi a una marca o a un producte sinó fa que no tot valgui en la seva elaboració i els estàndards de qualitat estiguin sempre molt per damunt. Prenguem nota.