Coche, avión, barco y tren

No llego a entender las medidas de seguridad sobre viajar con niños. En coche hasde comprar sillas homologadas o elevadores para los niños de 0 hasta los 10 años (135cm), si no te multan. Los comercios te aseguran que las sillas ahora han de tener sistema isofix, para mayor sujeción al vehículo. Algunas son más ergonómicas, y otras rotan 360º o 90º para mayor comodidad para los padres, a la hora de acomodar a su hijo. Lo curioso de estas súper sillas es que a mis hijos -y he comprobado que no soy la única-, no les gustan nada, de nada. Ya lo sufría desde bebés y de niños, 1, 2, 3 años,... siguen sin gustarles. Los arneses se los ponen como quieren, a la cintura. Siempre que comento estas circunstancias a personas de mediana edad coinciden que antes no pasaba nada por llevar al bebé en un capazo, yo fui de esas niñas de capazo de mimbre, sujeto al cinturón de seguridad. Después cuando cumplías años ibas detrás en el regazo de algún adulto. Bueno, no voy a cambiar las reglas ni lo pretendo lo único que quiero manifestar es que si se hacen esas medidas por qué cuando vas a un avión, barco o tren no es lo mismo. El niño campa a sus anchas.

En el avión, por ejemplo, me hace gracia que te hagan pagar cuando viajas con un niño de dos años, que no para quieto. Que lo tienes que coger en brazos sí o sí. Después ocupan un asiento de persona adulta sin más protección que un cinturón que no les hace nada. Al segundo se lo quitan estés despegando o aterrizando el avión. Y los padres sufriendo por si la azafata nos riñe. Otra cosa que no entiendo que no exista en el avión, asientos reservados para niños con sus padres, y así no se molesta al vecino de enfrente. Entiendo que todos pagamos un billete para hacer un trayecto más o menos agradable. Pues estos vehículos voladores los deberían de diseñar ya con la idea de que van a viajar niños. Nos evitaríamos pedir mil disculpas, y sudar la gota gorda en que se sienten y no hagan ruido ¡a un niño de dos para tres años!, tarea difícil.

El barco si no vas en camarote -que ya lo controlas tu en la intimidad-, los asientos también son de adulto con un cinturón irrisorio, como en el tren. Y creo que tanto avión, barco o tren el niño debe de ir igual de protegido que en un coche.

Un diez al Aeropuerto de Menorca por los puntos de juego para los niños. Imprescindible, mientras esperas a que salga tu vuelo. Otros aeropuertos como el de Valencia no tienen ni un solo servicio pensado para los niños.

@sernariadna