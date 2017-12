Llum amb crues al 2020

La tempesta perfecta. El cable que ens aporta energia elèctrica procedent de Mallorca ja no es pot fer servir, no es repararà després de dos mesos avariat. I el nou no estarà instal·lat com a prest fins al 2020. Per altra banda, la normativa europea d’obligat compliment que limita les emissions contaminants exigeix a la central elèctrica del port de Maó que apliqui unes mesures abans del 2020. Si no ho ha fet, haurà de parar l’activitat de les turbines actuals funcionar amb només dos motors que no poden respondre a la demanda habitual de Menorca.

És a dir, el 2020 els menorquins podríem haver de fer servir llanternes, llums de gas, ciris i tal vegada llums amb crues per poder il·luminar les cases. Generadors per les fàbriques. Alguns moments no hi hauria televisió (això no seria tan dolent).

Ningú no creu que aquesta previsió es compleixi, però descriu com s’ha d’anar ara contra rellotge per resoldre una precarietat energètica que fa temps que es veu venir. El cable té 40 anys, està amortitzat i ja no serveix. Sabent que és així, ningú no s’ha preocupat de posar en marxa el projecte de la nova extensió, que en principi havia de ser per duplicar la infraestructura i disposar d’una xarxa de dos sentits (Menorca podria enviar energia a Mallorca). Ara, toca córrer.

La central també espera una necessària millora per reduir les emissions contaminants. És possible que els dos anys de marge fins al 2020 no siguin suficients per poder aplicar un sistema que necessita moltes autoritzacions i que no compta amb el suport del Govern, que vol que la central incorpori el gas, una proposta aturada per Madrid, que no està disposat assumir el seu cost.

Menorca ha de posar com una de les seves primeres prioritats avançar d’una vegada en matèria d’energia, assegurant les infraestructures i aplicant criteris de protecció del medi ambient i de la salut de les persones. Més que plans fan falta accions. Ja feim tard.