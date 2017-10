Un ingrés extra en perill

El meu barri està a punt de perdre un tret diferencial amb la retirada dels moixos dels carrers. Són quelcom propi de Dalt Sant Joan des de fa molts anys. Quan jo era petit els integràvem (eufemisme clamorós) als nostres jocs. Però si és millor per a ells i més higiènic, si han de viure millor a la seva nova llar, endavant. Beníssim. Només em preocupa un efecte col·lateral: que ara hi hagi més rates. Sol passar que mesures amb pretensió de generar un bé general tenen alguns efectes negatius menors.

Un terç dels habitatges de l’Illa s’ocupen només a l’estiu. El mercat del lloguer de gener a desembre és escàs i car. Hi ha contribuït la vocació turística adquirida per immobles construïts com a llar. La dada amaga una realitat minoritària creixent: segur que vostè té un veí, amic, conegut o familiar que passa juliol i agost a una segona residència vora al mar mentre lloga el seu domicili habitual per tenir un ingrés extra.

Si es fa dins la legalitat (que fart estic d’aquesta expressió...), aquesta pràctica, que no resta ni un traster al lloguer residencial, està en perill per a molta gent. El Consell prepara amb discreció, cautela, molt debat intern i algun dubte, la zonificació del lloguer turístic que el prohibirà en certs indrets, amb l’objectiu que molts pisos passin del mercat turístic al residencial. Sembla que, com a criteri general, s’optarà per vetar-lo als nuclis urbans amb l’argument que les urbanitzacions ja fan aquesta funció, quan a l’Illa res no és molt enfora de res.

Si finalment és així, aquest sobrevingut col·lectiu d’empresaris turístics domèstics, amb seu social (una altra...) a casa, quedarà mutilat a cop de mapa. Es veuran obligats a fer un sacrifici pecuniari per una lloable causa general, quan tal vegada hi havia maneres d’evitar-ho, mesures més justes, com ara establir uns exigents requisits universals de serveis i de qualitat a l’allotjament, que a més és també una causa ben digna. Si als moixos ara tenen una casa gran, enjardinada, amb vistes i a una zona ben urbana de la ciutat, els turistes no han de ser menys.