S'acaba l'Oktoberfest

Fa més de 200 anys que es va celebrar el matrimoni del príncep Lluís I de Baviera amb la princesa Tresa d’Altenburg, en el qual es va convidar els ciutadans a uns festejos que van durar diversos dies. L’Oktoberfest original, brindis de cervesa, està considerada en l’actualitat com la festa més gran del món.

A Menorca, no volem ser menys. Els dies 6 i 7 es va celebrar a Alaior. Dedicada a la gastronomia alemanya, actuacions i balls en els que van col·laborar les árees d’Esports, Mercats, Joventut i Festes amb un objectiu comú: promoure una activitat d’oci que resulta beneficiosa per l’economia local. Als pocs dies, la bevèrria més antiga i més consumida es va traslladar a Punta Prima. Allà, amb els Secrets madrilenys, va ser impulsada per l’ajuntament de Sant Lluís, comerciants, Cime i veins. Del 20 al 22, as Castell. De l’Esplanada destaca la bona música, i és que van ser els primers en donar-hi forma. La resta de la Illa, qualque bar, qualque festa privada.

S’acaba el mes, canviarem l’hora i començarà el fred. Encetarem la letargia hivernal. Tot plegat, la idea de la mort es fa present i celebrarem l’u de novembre. Esperem que –més enllà d’honorar als difunts i fer-ne bunyols- a ningú se li ocorri festejar-la com els celtes o els egipcis, o amb carabasses pintades i nits de Halloween, o que ens rodegin de calaveres i altars com la Festa Patrimoni de la Humanitat de Mèxic.

A la terra deixeu-li el que és de la terra, la pròpia.