Cuando Lorca le tocó muy hondo

Claro que sí guapi, lo que yo te diga. Estoy hasta el moño del vecino rojeras de abajo que va de listo y da la charla a todo el que pilla en la escalera. Que se habrá creído el tío idiota, con esos aires de superioridad que se da en cada reunión de vecinos porque siempre va con dos libros debajo del brazo y lleva gafas de culo de botella. De verdad Mari Pili, que me saca de quicio con sus tonterías.

Mi Manolo no le ha partido la boca ya, porque le han parado varias veces. Además es un faltón, como te cuento, un mal educado. En una reunión de vecinos la cosa de fue de madre, parecía aquello Sálvame, solo nos faltaba el Jorge Javier, que por cierto se ha puesto a dieta porque estaba echando una papada que no veas. Pues eso, que el tontaina va y dice que parecemos el Congreso o qué sé yo. Y mi Manolo le suelta que lo que hace falta es alguien con mano dura que ponga a cada uno en su sitio, como por ejemplo el rey, como sabe mi Manolo. Pues va el otro y le responde que al que nosotros llamamos rey también se le podría decir, el hijo del caza elefantes, el marido de la compiyogui, el tío del niño prodigio Froilán, el cuñado del honrado de Urdangarin, el portavoz del Gobierno, y no sé cuantas chorradas más. Mira, mi Manolo se encendió como si le hubieran pitado un penalti en contra, tuvieron que pararle entre el Vicentito y el Tomás, porque le reventaba. La Josefa le metió con el libro de Chenoa en la cabeza, a ver si se piensa que es el único que lee de todo el bloque.

Otro día charlaban los hombres en el portal, mientras echaban un piti, y comentaban lo de Catalunya y todo eso, que ya estoy agotada chica, menos mal que en la 1 le han dado un programa a Carlos Herrera, donde habla de los guarros que mean en la calle y esas cosas, y puedo desconectar un poco, que no sé si es por el humo de freír las croquetas o qué, pero por la noche me duele la cabeza un rato largo. Y el tontito se metió en medio diciéndoles que si el rey, dale otra vez, los dos grandes partidos, los principales medio de comunicación y todas las grandes empresas, decían lo mismo sobre el problema en Catalunya, deberíamos mosquearnos, porque él siempre desconfía del pensamiento único que viene del poder, fíjate tú que chulito.

Ahora, mi Manolo se la soltó doblada, y le dijo que lo que quiere la gente es comer y estar tranquila. Que la gente de bien no tiene nada que temer, que lo que hay que hacer es currar y tirar para casa, que a los que se quedan en casa no les pasa nada. Y quien se mete en líos igual se lleva un par de hostias bien dadas. Y eso ha sido así de toda la vida de dios y punto.

Espera niña que se va mi Manolo a la partida…Ya estoy sola… antes de colgarte Mari Pili, tengo que confesarte que el vecino dijo algo que me dejó tocada. Creo que es de un poeta maricón de la Guerra Civil, un tal Lorca, algo así niña como que si él tuviera hambre en lugar de un pan entero, pediría medio pan y un libro, porque bien está que los hombres coman, pero que todos los hombres sepan para no convertirse en esclavos de un sistema muy cruel. Algo así Mari Pili, que me pareció muy bonito, ¡leñe! Vamos que me tocó, y le he dicho al niño que me busque en el ordenador frases de ese poeta, que no sé que es pero se me eriza el vello cuando lo leo niña, y se me saltan las lágrimas. Porque yo también quiero saber, ¡coño! Yo también quiero dejar de ser una esclava. Perdona que llore Mari Pili, pero es que algo me ha cambiado muy en lo hondo. Feliz jueves queridos lectores.