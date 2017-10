Les maneres, per bandera

L’ús invasiu del mòbil i els seus derivats relacionals han transformat els fonaments de l’àmbit comunicatiu. Fa uns quants anys que dono voltes per les xarxes, i tot i que voldria que fos un espai per raonar, aprendre i créixer, darrerament hi trob massa comentaris supèrflues que em molesten. La paraula ens fa oberts i lliures, és l’arma o la flor capaç de connectar amb el fons dels altres. L’emprem per argumentar, per opinar, per debatre, i també per alimentar-nos d’idees distintes, però és una llàstima que sempre et surti la desbordant simpatia ofensiva de qualsevol que es diu amic. La sinceritat no obliga a expressar-ho tot, basta que siguis respectuós i fidel amb allò que penses.

Rall d’aquells comentaris que insulten, que els seus autors els traslladen de manera desagradable o agressiva. Injúries. Voldria una societat rodejada d’ambients de respecte, que conservin una sèrie de formalitats. A les xarxes socials, autoregular certes crítiques, xafarderies i comportaments amb límits educatius.

L’altra dia, en la fredor d’un passadís d’hospital, estudiava els rostres i escoltava diverses històries que et fan pensar que ens encanta discutir i que més valdria estimar-nos. Donar-nos un cop de ma quan va tort i un toc a l’esquena quan les coses van bé. Precisament ara, que tothom penja teles patriotes i fa galanteig d’allò que fins ara ens miràvem com a simples souvenirs. Quina llàstima, que no tinguem les bones maneres per bandera.