Les Illes Balears i Catalunya: Conseqüències i conseqüents

Per les declaracions que Pedro Sánchez va fer dimecres passat a Brussel·les, en què va titllar de «moviment reaccionari i regressiu per retallar drets i llibertats i la democràcia» la política de la Generalitat, és evident que el PSOE-PSIB donarà tot el suport al procediment del 155 pel qual, a més de rompre el diàleg repetidament demanat per Puigdemont, l’Estat destruirà l’Autonomia de Catalunya i precipitarà un conflicte civil d’imprevisibles conseqüències. El senador socialista de les Illes Francesc Antich ja ha anunciat que donarà el seu vot.

Només els forts interessos del PSOE amb el gran capital poden fer entenedor la seva rendició incondicional i servil al PP, i a un sistema polític, econòmic i institucional que, a més de romput territorialment, és generador arreu d’injustícies i desigualtats socials. Davant l’actual conjuntura crítica, d’aspirar a voler ser relleu de Rajoy, a Sánchez li pertocava, no ara sinó ja fa moltes setmanes, anunciar una moció de censura immediata per treure a Rajoy, entrar tot d’una en negociacions amb Catalunya i garantir una reforma no descafeïnada de la Constitució. No ho ha fet i, a més, ha estat prou irresponsable aquests dies per llançar més llenya al foc català. El PSOE amb la seva actitud renuncia així a tornar a ser un partit amb opció de govern.

El PP no es cansa de repetir un eslògan que és una mentida com una casa: que el sistema autonòmic espanyol és un dels més descentralitzats i democràtics del món. És un sistema descentralitzat el que funciona seguint el criteri de finançar per caciquisme? Perquè és pur caciquisme el que practica el Govern Central quan reparteix inversions i recursos a les comunitats autònomes. És coherent i just que els parlaments autonòmics no puguin legislar en allò que és d’interès per les seves comunitats? Catalunya, Illes Balears i el País Valencià han estat -són-, sistemàticament infrafinançades, però és que, a més a més, han vist com les seves lleis passaven pel ribot del Tribunal Constitucional. Fa pocs dies, tres del quatre articles de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de les Illes Balears van ser anul·lats. A Catalunya el tribunal ha impugnat i/o anul·lat 32 lleis, entre les quals la d’insuficiència energètica, la de regulació dels pisos buits, la d’igualtat entre homes i dones i la de regulació de l’activitat dels governs locals, totes normes importants per a la societat catalana perquè estan encaminades a la protecció dels més desvalguts i a l’afavoriment de les iniciatives de particulars i empreses.

Davant aquesta situació, el PSOE-PSIB, que ha vist i veu en pròpia carn els dèficits d’aquest sistema territorial a les illes, que les condemna a tenir uns serveis penosos, pensant amb la ciutadania balear, s’hauria de desmarcar completament i de manera immediata de la política d’aplicació del 155.

Per altra banda, per coherència amb un projecte que és vol nacional i social, MÉS hauria de recollir les declaracions que ha fet Amnistia Internacional i d’altres organismes internacionals sobre la repressió de l’1 d’octubre i l’empresonament dels presidents de l’Assemblea Nacional i d’Omnium Cultural i dur-les a totes les institucions locals i insulars perquè siguin condemnades les repressions. També haurien d’estudiar si és compatible el seu projecte nacional i social, de llibertats, amb la participació en governs del PSOE-PSIB.

Ben segur no estaríem on estem ara, amb una situació a Catalunya molt complicada, si les comunitats autònomes valenciana i balear haguessin fet fa anys, amb motiu de la sentència de juny del 2010 que retallava l’Estatut de Catalunya, front comú amb el Principat exigint les aspiracions legítimes del poble català. Però, guarda’t d’un ja està fet. Cal mirar endavant i els illencs tenim dret en aquests tristos i angoixants moments a demanar les coses clares. Si el PSOE-PSIB està d’acord amb la ruptura que propicia el PP, que ho digui i MÉS hauria d’abandonar el perfil baix, hauria de ser més actiu al carrer i a les institucions.