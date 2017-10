Família i empresa

La cita anual amb l’empresa familiar que cada any convoca Banca March junt amb aquest diari al Centre de Convencions des Mercadal manté la seva vitalitat i el seu interès com es va demostrar en la sisena edició celebrada aquesta mateixa setmana. Penso que una de les principals virtuts d’aquest fòrum, es poder sentir en primera persona el testimoni d’empresaris i emprenedors com si d’alguna manera, ens fessin un striptease davant de nosaltres per coneixer-los com son de veritat. La gran majoria d’empreses que són convidades a participar són prou conegudes pel gran públic que hi assisteix, però una cosa és saber qui són o què fan i l’altra com ho fan de la mà del seu fundador, del qui porta les regnes del dia a dia.

Però encara resulta més interessant el poder veure com aquestes empreses són generadores directes de riquesa a casa nostra, el seu compromís amb Menorca amb la generació de llocs de feina. Quan na Lina Mascaró explicava que s’enduia els fusters de Ferreries a fer les botigues de Pretty Ballerinas que havia d’obrir pel món o citava a Artiem Madrid com exemple quan es va endur també tots els operaris d’aquí per poder fer les obres per obrir el seu hotel a la capital, el compromís social no podia ser més explícit. Aquests valors impregnats a l’ADN d’algunes empreses, permet pensar que no tot està perdut en aquest món malalt per saciar butxaques que sovint no li importa aplicar la llei de la selva dels mercats.