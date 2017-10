Aporreando nubes

Vaya veroño más chungo que estamos teniendo. Hay que dejar de llamarlo veranillo de San Miguel y empezar a llamarlo cambio climático, o aún mejor, calentamiento global del planeta, que es más apropiado. Las temperaturas no bajan ni a empujones y no hay manera de que llueva. Ya sabemos que negacionistas como Mr. Trump y nuestro presi no lo ponen nada fácil, pero aún sabiendo que esto no tiene vuelta de hoja, y nos vamos al carajo por la puerta grande, por dignidad no deberíamos rendirnos hasta el último árbol.

Nuestra Menorca entró en el mes de agosto en alerta por presequía ya que las reservas hídricas bajaron un 12 por ciento, debido al alto consumo, mogollón de turistas que tienen la manía de ducharse, y a la falta de lluvias. Ya en agosto del 2016 el 40 por ciento de los municipios de Baleares estuvieron en alerta por sequía, vamos que no nos pilla de nuevas ir con la lengua seca. Pero mejor no decirle nada al gobierno, porque seguro que manda unos cuantos antidisturbios a aporrear nubes sin miramientos para obligarlas a que se vacíen, ya sabemos que suelen empeorarlo todo aplicando una violencia absurda y extrema sobre el más débil. Las altas temperaturas y la falta de lluvia ni siquiera han servido para que el turismo haga más caja, ya andan llorando algunos empresarios de la hostelería porque dicen que no podrán pagar la subida pactada para sus trabajadores. Natural, necesitan camareras de piso cobrando a 3 euros la habitación para tener beneficios, cara de cemento y falta de escrúpulos se gastan algunos.

La fauna dirigente a nivel mundial pasa bastante del rollo de la protección del medio ambiente y de todos esos ecologistas cansinos que se quejan tanto. Ni siquiera la implicación del ex vicepresidente de los EEUU, el señor Al Gore, que es uno de los suyos, blanco, anglosajón y muy aseadito, ha conseguido convencer a las hienas que siguen esquilmando el planeta en busca de petróleo, gas, diamantes, coltán, o cualquier mineral para inflar sus bolsillos de dinero muy sucio. Estos terroristas causan muchísimo dolor.

Y una vez más Galicia arde. Mientras escribo estas líneas se habla de más de 4.000 hectáreas y al menos cuatro personas fallecidas, trágico y terrible, un abrazo desde Menorca a los hermanos gallegos. Se siente rabia porque a Galicia la queman, la quemaron los robles y castaños para replantar con el eucalipto invasor que daba materia prima a las papeleras cancerígenas. La queman los que quieren construir amparados en la ley de montes que aprobó el PP en 2015, porque gracias a esa ley se puede edificar en los terrenos quemados sin ninguna traba. La queman los recortes que ha sufrido los servicios de emergencia y los bomberos, recordemos que es la única comunidad que tiene privatizado parte de estos servicios, y que el señor Núñez Feijóo despidió a más de 400 brigadistas, por favor que nadie olvide para no repetir.

Parece ser, queridos lectores, que cuando este artículo salga publicado, las lluvias habrán llegado y todo se calmará un poco, pero está más que comprobado que no bastará. Algunos nos advirtieron de que no cayéramos en el error de pensar que estaba lloviendo mientras nos meaban encima, tampoco seamos ahora tan simplistas como para creernos que esto es obra solo de cuatro pirómanos locos, y que si llueve, o hace calor, de un manera extrema no es culpa de nadie, porque los bosques se desforestan solos, y los ríos se contaminan a su bola. Feliz jueves, y ojalá venga acompañado de una amable lluvia para todos.





