Economia d'escala a Palma

L’augment del descompte de resident al 75 per cent és una bona nova que facilita l’anada a Palma (els vols a vuit euros existeixen). Açò contribueix, entre altres coses, a fomentar els ja freqüents èxodes d’abastiment tèxtil. Però en poc temps han coincidit un parell de notícies que fan que la mosca em rondi darrere l’orella.

L’Imserso redueix l’oferta de viatges amb vol directe, fet que obliga a fer escala a Palma si l’avi i s’àvia aspiren a conèixer més racons d’Espanya. L’abaratiment dels vols per als autòctons els ha fet pensar que aquest càstig és ara més suportable, light.

En bona part de la temporada baixa, el vol a la capital del regne surt més econòmic si es fa escala a Palma que si és directe, un trajecte dopat amb diners públics quan els turistes ens deixen descansar. Només uns preus màxims potents van fer possible que algú aspirés a cobrir la ruta.

Vueling es queda sol a la ruta amb Barcelona a l’hivern. Qualsevol dia, si els nombres no li quadren, pot prendre una decisió que no volem ni esmentar. A més, apuja els preus de forma generosa per als seus accionistes quan els vermells del calendari fan preveure més demanda.

A la vista d’aquestes situacions, no sembla del tot agosarat pensar que a mitjà termini els vols d’hivern des de Menorca a la Península amb escala a Palma es poden arribar a convertir en habituals i obligats per a qui no vulgui pagar un preu molt dolorós. El vol directe a Barcelona i Madrid podria esdevenir un luxe car i escàs (amb o sense OSP) quan la demanda és més justeta, amb la parada prèvia a Palma com a alternativa de menor cost, popular i amb major disponibilitat horària. Avions més plens, de menorquins amb mallorquins. Major rendiment. Pura economia d’escala, amb la col·laboració benintencionada del Govern central. Espero equivocar-me... Una altra vegada.