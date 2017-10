Música per a un aniversari

El teatre de l’Orfeó compleix 10 anys des de la seva obertura. 10 anys ja des que es va aixecar el teló verd del nou equipament cultural i Maó va guanyar un nou espai, perfectament dotat, per a les arts escèniques i musicals. Al llarg de tot aquest temps, l’espai s’ha gestionat directament des de l’entitat i ha acollit produccions pròpies i forànies. Amb tota la dificultat que comporta portar una sala sense personal amb dedicació exclusiva, o el que és el mateix, amb la voluntarietat i grauïtat de tantes persones que hi posen temps, esforç i estimació.

Hi he passat moltes hores dinsaquest teatre; he vist com la bona gent de la casa s’hi passa capvespres sencers fent escenografies, vestuari, organitzant, planificant logístiques… Amb un somriure als llavis i amb ganes de tirar endavant el dia a dia. He vist en Pere Fiol, una de les peces clau per al funcionament de la nova sala, passar-hi hores infinites al teatre de l’Orfeó. I els diferents presidents i tresorers dedicar a l’entitat bona part de la seva vida mentre dura l’escomesa.

Potser altres formes de gestió serien més lucratives i més rendibles a nivell organitzatiu, però aquesta és la via que l’entitat ha fet seva per poder disposar, sempre que els cal, del seu espai teatral. Per tot això i per a tots ells i elles, va el concert de celebració del desè aniversari que demà oferirem, en Vicenç, en Carles i jo mateixa, a l’Orfeó. El nostre regal per a tots vosaltres, estimats. Gràcies i per molts anys!