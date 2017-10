Noticias del Museo de Binissuès

Los activos hermanos Carreras Torrent del Museo de Ciencias Naturales de Menorca nos sorprenden una vez más con su pasión por la naturaleza de nuestra Isla. Cuando ya parecía que no quedaba en la pluralidad del mundo natural isleño ninguna materia orgánica que no estuviera representada en esa magna obra científico-cultural de su museo, han añadido un motivo más, que por cierto en el paisaje menorquín forma un eslabón muy principal, cual es su botánica. La biodiversidad de la fauna de Menorca está ligada directa o indirectamente al manto arbóreo, tanto de hoja perenne como caducifolia, incluyendo, claro está, las plantas que conforman el manto vegetal de la hierba de una importancia capital para la cabaña ganadera. La presentación de esta nueva y muy interesante sección, tuvo lugar el día 12 de mayo de 2017. Consta de 64 fotografías de 40 x 30 cm., acompañadas de una ficha explicativa muy amena para el visitante. Esta importante aportación gráfica es obra de Raúl Sintes, fotógrafo y botánico experimentado que ha realizado un excelente trabajo. Me complace dar la enhorabuena a Miguel y Juan Carreras por el artículo que les dedicó en la revista de ámbito nacional «Quercus» el reconocido biólogo Joan Mayor Serra, extenso y didáctico trabajo de difusión científica, adornado gráficamente con un ejemplar de coleóptero Potosia cuprea ferreresiensis, especie descubierta y dada a conocer por los hermanos Carreras Torrent, además de otra fotografía de la antigua casa solariega de Binissuès, término de Ferreries, donde está ubicado el Museo de Ciencias Físicas y Naturales de Menorca. Es una muestra más del interés que suscita entre la familia científica. En efecto, hoy no se puede hablar de la entomología museística de España sin nombrar el museo de los hermanos Carreras Torrent, convertido ya en Fundación para asegurar y potenciar esta riqueza científico cultural de Menorca.

Quisiera adherirme a la efemérides que supone que este año se cumplan 20 años desde los inicios de este museo. Recuerdo aquellos inicios con profundo cariño porque todo lo que sea una mejora cultural para Menorca no puede pasarme desapercibida, más bien al contrario. Para apoyar la ingente obra de los hermanos Carreras siempre me encontrarán de camino.

En cualquier caso, asombra contemplar a la luz de la memoria la labor llevada a cabo consiguiendo, aparte de su extenso potencial de especies de interés científico, el hermanamiento de colaboración con los mejores museos, tanto de Barcelona como de Madrid, aparte de las entidades culturales mallorquinas y menorquinas y las instituciones públicas o privadas, con esa pasión siempre renovada de intentar descubrir nuevas especies para la ciencia.

En la historia biográfica de la naturaleza isleña, los hermanos Carreras Torrent tienen ya ganado y muy merecido un lugar que sin duda les sobrevivirá aunque en su naturaleza tan humana como sencilla, ellos aún no lo sepan.