¿Es una ventaja?

Los independentistas tienen derecho a soñar que un día Catalunya sea independiente. Llevan muchos años con ese afán, aunque la verdad es que no se me alcanza comprender que es lo que piensan que es la independencia. Lo de «España ens roba» no es otra cosa que una ocurrencia. Catalunya no necesita que España les robe, entre ellos tienen ilustres chorizos, pero ahora en serio, quiénes queremos a Catalunya se nos antoja desgarrador que un día España no tenga entre sus autonomías a la catalana. Si les fuera bien me importaría bastante menos, pero si les va mal, que es lo más probable, la situación se tornará dolorosa.

Por apuntar algunas preguntas, el Barça no podrá jugar la liga española. Otros deportes minoritarios que fían su prestigio gracias al empuje catalanista, lo pasarán mal o desaparecerán. ¿Qué cuerpo va a sustituir la excelente labor profesional de la Guardia Civil y la Policía Nacional? ¿Qué ejército garantizará la seguridad catalana? ¿Qué harán fuera del euro y consecuentemente de Europa? ¿Qué moneda piensan tener?

¿Qué ventajas supondrá que todos los niños catalanes sepan hablar en catalán pero necesiten un traductor para el español o castellano? Dicen quiénes lo saben que hace muchos años que admirose un portugués que desde la más tierna infancia todos los niños de Francia supieran hablar francés, aunque el portugués no tardó ni siquiera un día en darse cuenta que aquello no solo no era una ventaja, si no más bien una colosal rémora; los únicos que tenían ventaja eran los que hablaban además del francés algún otro idioma, por ejemplo el castellano.