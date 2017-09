Policía balear o cuerpos del Estado

Una policía autonómica balear a imagen y semejanza de los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza. Esa es una de las últimas propuestas que ha recuperado Més, partido componente del tripartito que controla el Parlament, cuyas ideas caminan paralelas a las de los independentistas de Catalunya a los que tanto admiran. Así se entiende su postura respecto a la insistencia para la obligatoriedad del uso del catalán en Sanidad, su política educativa y ahora el anhelo de un cuerpo policial autonómico porque sostiene que Balears es vulnerable en cuestiones de seguridad.

Al rebufo del supuesto éxito de la policía catalana en los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, el partido nacionalista balear estimó que este momento era el oportuno para proponer una iniciativa de la que ya se habló en uno de los gobiernos de Jaume Matas.

La actuación de los mossos fue contundente tras la barbarie terrorista en Catalunya pero los datos que se han conocido en la investigación plantean demasiados interrogantes como para tomarla como ejemplo absoluto de eficacia. El desenlace final que fue abatir a tiros a los terroristas en Cambrils quizás no habría recibido la misma aceptación por parte de los partidos nacionalistas de ambas comunidades si lo hubiera ejecutado la Guardia Civil o el Cuerpo Nacional de Policía. Mucho me temo que la percepción no habría sido igual.

La presidenta Francina Armengol ha neutralizado esta última iniciativa aludiendo a la falta de presupuesto. Sería mucho más realista, quizás, insistir en la demanda de mayor dotación de los cuerpos y fuerzas del Estado y policías locales en las Islas para incrementar la seguridad. Debería, además, reconocerse su trabajo sin ambigüedades -la Guardia Civil es la institución más valorada por los ciudadanos españoles-, y colaborar para que tengan los medios y la consideración que precisan en sus intervenciones en lugar de darles la espalda, como sucede en ocasiones.