Contra els catalans es viu millor

Forçar la independència amb un procés il·legal és una irresponsabilitat. No s’hauria d’haver arribat a aquest punt d’enfrontament, que situa el «problema català» en un nou estadi, encara que reversible, d’unes conseqüències difícils de pronosticar, però segurament molt greus.

Ja ho són de preocupants algunes reflexions de comentaristes i editorials de premsa. Alguns diuen que ara és l’hora de prendre mesures contundents i deixar «la política» per a després. D’altres volen que els catalans demanin perdó de genolls a cada cap de cantó. I n’hi ha que defensaven l’estratègia de no fer víctimes entre els catalans, per no donar arguments a l’enemic, i ara són partidaris de l’acció immediata. Em fa pensar en el «todos a la cárcel».

Crec que existeix una posició de comoditat entre alguns que, legítimament, es posicionen en contra de la independència de Catalunya. Contra els catalans es viu, políticament, millor. El PP se n’ha beneficiat d’aquesta estratègia. Un exemple és com ara es critica que al Congrés es celebri una sessió dedicada a la corrupció quan, diuen, s’ha d’estar centrat (exclusivament?) en el problema català. La mà dura contra els catalans dóna vots, la mà estesa en resta.

L’hora de fer política no ha passat. Perquè si hagués passat, de qui seria l’hora? Dels fiscals?, de la policia?, de l’exèrcit?

La irresponsabilitat de Puigdemont i companyia és haver dut massa enfora la protesta pel tracte que rep Catalunya dels poders de l’Estat. Ha pensat que el desgast del procés li pot fer perdre el referèndum? A veure si al final, espera realment que no se celebri. La irresponsabilitat de Rajoy és no haver fet política sobre el tema català. Deixant fer ha aconseguit sumar suports a la defensa de l’Estat, un mèrit que no crec que formi part de la solució. Entenc que defensar la democràcia significa una altra cosa.