Desprecios veraniegos

Cada año era habitual que los medios de comunicación sacaran a pasear las llamadas «serpientes de verano», esas noticias irrelevantes que ayudan a completar periódicos y noticieros a falta de noticias importantes. Sin embargo; este año no necesitan hablar de Gibraltar para rellenar las noticias, porque algunos se han empeñado en repartir sus cagadas odiosas en plena época estival, rompiendo así la calma y el asueto que eran propias de estas fechas.

Así los nazis hacen sus cositas de nazis, que consisten básicamente en repartir violencia y fanatismo desde la ignorancia más supina. Los blanquitos hijos del Ku Klus Klan la han liado parda en Charllottesville, Virginia, reivindicando la supremacía blanca, coreando eslóganes sacados del baúl de los horrores, y matando gente por el simple hecho de no tenerles miedo. Aplaudo al gobernador de Virginia, Terry McAuliffe que les ha recordado a los descerebrados que EEUU es un país de inmigrantes y ha invitado a los energúmenos a que se vayan. Presento mi desprecio veraniego a los nazis, y mi respeto a todos los que les combatieron, les combaten y les combatirán.

Los lumbreras de Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte que tiene a su pueblo desnutridito porque se lo gasta todos en pepinos nucleares, y Mr. Trump, el multimillonario, y misógino, showman metido a presi de la Casa Blanca, andan a la gresca con su testosterona y mientras uno promete que atacará la isla de Guam, que me han dicho que es muy chula para veranear, el otro, agarrándose sus partes, jura que le aniquilará. Lo malo de todo esto es que no se partirán la cara entre ellos, sino que los que sufrirán, como siempre, serán los pueblos inocentes. Presento mi más profundo desprecio veraniego a semejantes personajes, ojalá el pueblo de Corea se libre algún día del dictador y el de EEUU vote con la cabeza y no con las tripas.

Por más que se empeñe el sistema patriarcal en mantener una legislación obsoleta que permite que un hombre con condena firme por maltrato pueda ser considerado apto para cuidar a sus hijos, un maltratador nunca, nunca, nunca puede ser un buen padre. Recordemos que la justicia que permite el martirio de Juana Rivas y sus hijos es la misma que permite al señor Urdangarin darse relajantes baños en el mar. Presento mi desprecio veraniego a todos los maltratadores, y a todos los medios machistas que, con su lenguaje templado, quieren crear dudas y desprestigiar al movimiento feminista. Aplaudo a todas, y a todos, los que luchan por una igualdad real de oportunidades, también en verano, con lo que se suda.

La Policía Nacional detuvo al sueño de un restaurante de Palma que esclavizaba a sus empleados, obligándoles a jornadas de 17 horas, sin contrato, y pagándoles unos sueldos miserables. Al sujeto en cuestión parece que no le bastaba la reforma laboral tan chula que hizo el Gobierno y necesitaba ir un paso más allá. Los que realmente aguantan el turismo, del que hablan politiquillos y economilistos, son las camareras de pisos, los choferes de autobús, los de mantenimiento, los recepcionistas, los camareros, los repartidores y un largo etcétera de currantes, muchas veces no bien pagados. Sin ellos, ni turismo, ni verano. Mi desprecio veraniego a los empresarios explotadores, y mi aplauso incondicional a todos los currantes que pelean por su dignidad.

Así que ya ven, queridos lectores, al final acabaremos echando de menos las noticias tontas sobre Gibraltar, e incluso el posado veraniego de Ana Obregón. Feliz jueves.

