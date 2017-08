El Prat i la turismofòbia

El tenim tan a prop i és tan vital per a les comunicacions de Menorca, que bonibé sembla un aeroport propi, encara que sigui a Barcelona. Com el de Palma. Per açò quan arriba la notícia que al Prat hi ha conflictes des del mes de maig, sembla lògic voler-ne tenir informació. Per si un cas... I quan resulta que el propi president del govern, el senyor Rajoy, menteix sobre el tema, no hi ha altre remei que posar-se en guàrdia. Què està succeint realment?

Aclarim primer de tot que les mentides del president són al manco dues: declarar que només hi ha un «problema puntual» i atrevir-se a dir que la Generalitat hi té responsabilitat. Els aeroports espanyols depenen exclusivament de l’Estat, a través de l’empresa AENA. Ja ho voldria, la Generalitat, de tenir competència sobre el Prat. Ho reclama de fa anys, com també tots els sectors empresarials catalans.

Així és que, aprofitant aquests dies de fresca, he cercat una mica d’informació i el lector ja la interpretarà com vulgui. Hi ha sorpreses. La primera, que el Prat té vetades destinacions internacionals que el govern concedeix en exclusiva a l’aeroport de Barajas i a la seva protegida, la companyia Iberia, per més que altres aerolínies voldrien operar des de Barcelona. I així i tot, per Barajas hi passen uns 50 milions de passatgers l’any, però pel Prat 44 milions, amb un creixement que amenaça de convertir-lo en el primer aeroport en quatre dies.

Una sorpresa encara més grossa. Amb aquestes xifres de passatgers, Barajas aporta a l’Estat 27 milions d’euros l’any, i el Prat, 340 milions. Més tost se’n fa poca propaganda, però la cosa és que més de la meitat dels beneficis de l’empresa estatal AENA, gestora de tots els aeroports d’Espanya, surten del Prat (!).

També té interès saber què hi ha darrera d’AENA, perquè si abans era estatal al cent per cent, ara ja no ho és. El 2015 va fer una cosa ben estranya: va vendre el 49% de les seves accions a dos bancs i dos fons financers a un preu tan baix que els nous accionistes van recuperar la inversió en 6 mesos (!). Açò sí que és un cop de sort! O no.

Més sorpreses? Idò rallarem dels conflictes actuals. El primer va ser pel maig i el motiu la falta de previsió d’AENA. Amb els canvis en el control d’entrades i sortides de la Unió Europea, eren necessaris més policies. Però l’aeroport del Prat no els va rebre i es va crear un caos monumental que va ser notícia arreu del món, i durant dies i dies... Sorprèn un error com aquest precisament a l’aeroport que és la mamella dels de tot Espanya.

Uns dies més tard, el segon conflicte. La rebel·lió dels empleats de seguretat de l’aeroport, que encara continua viva i que està provocant coes inacabables, i passatgers que perden l’avió. I una imatge internacional gandosa. Però AENA i el ministre de la cosa han hagut de menester fins a quinze dies per començar a preocupar-se pel tema. I si el senyor Rajoy rallava de «problema puntual», ara el seu ministre diu que hi enviarà la guàrdia civil... Cosa mai vista.

Les raons dels treballadors són bones d’entendre quan saps que, amb un volum de feina semblant, AENA gasta en seguretat 21,7 milions d’euros anuals a Barajas i solament 12 milions al Prat... O a Madrid estan tirant els doblers, o a Barcelona estan explotant el personal. I encara una mica de pebre coent: l’apoderada de l’empresa que té la concessió de la seguretat al Prat és la germana del president de la Xunta de Galícia, el senyor Núñez Feijóo, conegut com la cara amable del PP... Què trobau?

AENA i el govern espanyol i el ministre de la cosa ja sabien la imminència del conflicte laboral des de fa setmanes. I han permès, de forma impúdica i sense reclamar responsabilitats a aquesta empresa privada, que el problema es podreixi. I que l’aeroport de Barcelona aparegui a la premsa estrangera com a referència del caos i el descontrol.

I té d’allò la cosa. El mateix govern que permet rebentar la imatge de la porta d’entrada de milions de turistes, surt ara amb el discurs que s’ha d’aturar la turismofòbia. Idò que dimiteixi, per irresponsable i primer turismofòbic del país. O que reconegui que està més interessat en esfondrar la imatge internacional de l’aeroport del Prat que en rebre turistes.