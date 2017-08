Se ha publicado a los cuatro vientos, que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol lo estabulaban en Soto del Real, porqué su alto poder adquisitivo aconsejaba esa medida. No había que ser malpensante para ligar esas palabras a tomar las de Villadiego. Lo acaban de soltar junto a su hijo, tras aforar una fianza de 300.000 euros. Pues oiga no lo entiendo. Si lo meten en la cárcel para que lo sueltan ahora, ¿acaso le ha sido difícil reunir 300.000 euros? Es difícil pensar en la igualdad cuando alguien tiene esa cantidad y aún mucho más que le abran las puertas de la cárcel, mientras que otros por una mediocre chorizada, le meten entre rejas hasta que la Justicia decida lo contrario, no tienen de donde pagar ese tipo de fianzas, porque por no tener ni tienen donde caerse muertos. Es el peor ejemplo cuando se dice que la justicia es igual para todos ¡menuda igualdad!

Tras el sonado caso Messi ahora tenemos el caso Ronaldo más sonado aún. Aparte de pagar lo que debe a Hacienda y la correspondiente multa, escuché a unos tertulianos en televisión que le podían caer de 4 a 7 años de cárcel. ¡Ignorantes! Son ustedes unos ignorante solemnes, me apuesto elefantes contra pajaritos que no pisa la cárcel ni 10 minutos. No fotis! Ronaldo en la cárcel, ya les digo, que es más fácil que mi perrita para cerditos.