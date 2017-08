La trobada amb persones sàvies que s’expliquen com un llibre obert, és una sort i un antídot davant la quantitat d’informació falsa i confusa que ens empassem a galet. Dilluns vam tenir el privilegi d’escoltar al venerable professor Joaquim Fuster, neurocientífic de referència que porta tota la vida estudiant el comportament del nostre cervell.



La sort de tenir-lo passant l’estiu a Menorca ens va permetre una trobada amb el Cercle d’Economia per tranquil·litzar-nos, afirmant amb rotunditat que els robots no substituiran mai a l’espècie humana sinó que els tindrem sempre al nostre servei perquè la intel·ligència humana pot crear, escollir, fer deduccions a partir de relacionar conceptes, emocionar-se, cosa que no fan els robots. I que malgrat les màquines tinguin capacitat de processar grans quantitats d’informació de manera molt ràpida, la gran diferència radicava en que els humans teníem la capacitat de reflexió, de mirar al passat per modificar el comportament futur. «Lo nuevo a base de lo viejo» afirmava amb una clarividència i senzillesa, pròpia de les grans persones. No sé si tots els humans son plenament conscients que damunt les espatlles porten un cervell que es pot emprar per moltes coses.



Per cert, el doctor Fuster va explicar-nos que el secret per educar els fills no s’havia de basar en l’adoctrinament i els sermons, sinó en l’exemple. Ell ho havia intentat posar en pràctica amb la seva dona en una qüestió sensible com la lectura. «Com que estàvem convençuts que llegir era necessari pel seu futur, dedicàvem una hora diària al final del dia, a agafar un llibre cadascun per poder generar l’hàbit» comentava als assistents. Serà pel moment vital en el que em trobo, em va semblar la fórmula definitiva.